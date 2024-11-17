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朔爾茨致電普京促終戰 烏總統：打開潘多拉盒子

【明報專訊】德國總理朔爾茨上周五（15日）跟俄羅斯總統普京通電話，為接近兩年來首位西方大國領袖與普京通話。朔爾茨敦促普京撤軍終戰，展現和談誠意，強調德國援烏決心堅定不移。普京堅稱須以「新領土現實」作為談判基礎。烏克蘭總統澤連斯基批評朔爾茨打開「潘多拉盒子」，質疑這則通話損害了對普京的孤立努力。

質疑損害孤立普京努力

德國政府發言人在聲明表示，朔爾茨在通話中敦促俄方以實現公正且持久和平為目標，展現對烏和談誠意。西方傳媒引述德國官員消息報道，朔爾茨向普京表明派朝鮮士兵赴烏作戰，將令衝突嚴重升級及擴大，但二人「同意保持聯繫」。按克宮聲明，普京表示俄方從不拒絕和談，對重啟談判保持開放態度，但再次將開戰歸咎於北約擴張，強調俄烏和平方案應考慮俄羅斯「安全範圍的利益」和「新領土現實」。

澤連斯基上周五在晚間演說回應德俄領袖通話，批評此舉「正中普京下懷」，質疑普京極為需要減緩所受的孤立。德方強調朔爾茨跟普京通電話前有先跟澤連斯基通電話，並擬之後再跟澤通電話告知朔普通話詳情。

澤連斯基在昨日播出的電台訪問中表示，烏克蘭須盡一切努力，令戰爭在明年透過外交手段終結，他會尋求盡快親身會見美國總統當選人特朗普。澤連斯基之前一天曾向另一烏媒稱，相信「特朗普2.0」將比任何其他美國政府都「更快地結束」烏戰，因特朗普競選時已向美國民眾作過相關承諾。

（路透社/法新社/中央社/新華社）

相關字詞﹕朔爾茨（Olaf Scholz） 俄軍侵烏 澤連斯基 普京 德國 烏克蘭 俄羅斯

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