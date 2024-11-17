美日韓設三邊秘書處 關係制度化 三國領袖秘魯會晤 盼「特2.0」前鞏固合作

美國總統拜登、日本首相石破茂和韓國總統尹錫悅在亞太經合組織（APEC）峰會場邊舉行會談，歷時41分鐘。這是石破上月初上台後，首次跟美韓領袖面對面會談，也會是拜登明年1月卸任前三國領袖最後一次會晤。會後美日韓發表聯合聲明，宣布成立「三邊秘書處」，負責協調和落實三國的共同承諾。三國將每兩年輪任秘書處主席國，韓國外交部將在短期內率先成立這個秘書處。

拜登會前向記者表示，去年美日韓大衛營峰會開啟三國合作的全新時代。美方鼓勵日、韓在面對朝鮮軍事威脅日增、中國漸趨強勢以及其他共同挑戰之際，擱置歷史爭議和加深雙邊關係，促進美日韓三邊伙伴合作。美日韓其一重要合作項目是實時分享朝鮮導彈信息。

石破茂表示，三國被日益嚴峻的安全環境所籠罩，故美日、美韓同盟，以及美日韓戰略伙伴關係對維護印太和平穩定至為重要。尹錫悅指出美日韓合作已超越安全領域，也涵蓋經濟、人工智能和量子技術等先進科技，以及未來世代的民眾交流。白宮國安顧問蘇利文會後稱，三方秘書處旨在令美日韓關係制度化，確保其非只是「一連串會議」。

譴責朝兵援俄侵烏 提台海南海未點名中國

美日韓領袖會晤的聲明強烈譴責朝鮮和俄羅斯違反多項聯合國安理會決議，尤其是朝鮮派兵援俄侵烏，導致戰事有擴大之虞。三國重申強烈反對任何單方面改變印太水域現狀的企圖，又承認「反對南海非法海事聲索」之重要性，並承認「台灣海峽和平穩定」是印太安全繁榮的不可或缺元素，但通篇聲明都未直接點名中國。

設立三方秘書處被視為美日韓尋求在特朗普明年1月回任美國總統前，鞏固伙伴合作關係。特朗普向來質疑美國為盟友提供財務和軍事援助，在首次執政期間兩度跟朝鮮最高領導人金正恩舉行峰會，外界關注他上台後會否煞停美日韓合作。蘇利文預期三國伙伴關係在「特朗普2.0」得以續存，惟特朗普官員「當然可作出自己的決定」。

「特朗普2.0」料重對華遠高於朝鮮

美國韓國經濟研究所（KEI）主任斯奈德估計特朗普將沿用首次執政時做法，嘗試跟朝鮮對話，又指「特朗普2.0」外交官員提名人選更注重應對中國，未必重視朝鮮半島問題。美國布魯金斯學會亞太政策研究中心高級研究員呂寅曄認為，美日韓三邊伙伴關係制度化或有助特朗普新政府在貿易和安全方面向中方施壓，指特朗普如要保障供應鏈及美國在地緣政治競爭處優勢地位，肯定需要日韓協助及參與。

（法新社/紐約時報/日經亞洲）