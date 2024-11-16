李在明一審裁違《公職選舉法》判囚緩刑

2021年10月20日，時任京畿道知事的李在明接受國會國土交通委員會就京畿道政府的國政監查時，涉嫌發布涉及被懷疑違規變更用途的韓國食品研究院城南市柏峴洞地皮的虛假信息。

李在明亦涉在2021年12月接受傳媒訪問時，謊稱他擔任城南市長時不認識牽涉城南市大莊洞地產開發弊案的已故下屬，2022年9年被起訴。

李在明2021年7月宣布參加2022年總統大選，同年10月10日正式成為共同民主黨總統大選候選人，翌年大選敗予尹錫悅。

法院裁決時表示，李在明在選舉過程中面向選民發布虛假信息，有歪曲和損毀民意之嫌，並指李在明的罪責和犯罪情節相當嚴重。

妻違法宴請助選人員罰款

另外，李在明之妻金惠景涉在李在明宣布參加總統大選黨內初選後，在首爾餐廳宴請助選人員時，其一名任職京畿道政府公務員的親信利用京畿道政府的法人信用卡付費，金惠景被控違反《公職選舉法》。水原地方法院周四（14日）就公款宴請案一審裁決，判罰150萬韓圜（約8380港元）。

（韓聯社）