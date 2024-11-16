金正恩促量產自殺式無人機 指戰場表現矚目 應對現代戰需求

【明報專訊】朝鮮官方朝中社周五（15日）報道，最高領導人金正恩前一天現場指導無人航空技術聯合體旗下研究所和企業生產的各種自殺式無人攻擊機性能試驗。他表示，世界各地都在引進這種無人機，要求盡早實現大量生產，以應對需求。
報道稱，試驗的無人機可在地面和海上等不同維度使用，執行精確打擊任何敵方目標的任務。試驗中，各種無人機按照預定軌道飛行，精準打擊了不同飛行距離外的目標。報道又稱，金正恩對無人機的戰術和技術特點及配置均表示滿意，並要求盡早建立系統可以生產各類無人機，簡化生產線、降低成本及提高產量。他說，無人機在各種戰場上的表現「令人矚目」，也是當今軍事領域的必然要求、新的勢頭。
稱朝有潛力生產 尋找結合新戰術
金正恩提到，由於生產成本相對低且應用範圍廣泛，「逐漸在新領域很容易充當打擊力的一個組成部分」，又稱朝鮮有充分的可能和潛力生產各種無人機，並能尋找結合新戰術步驟的戰法，滿足現代化戰爭的要求。
自殺式無人機被廣泛用於俄烏戰爭及中東的戰事，朝鮮曾派出無人機跨境飛到韓國，在首爾等重要區域上空飛行數小時，甚至進入韓國總統府周圍的禁飛區，朝鮮亦指控韓國派出無人機到朝鮮散發傳單。
朝鮮近來迅速發展與俄羅斯的軍事合作，今年較早時也曾視察自殺式無人機測試，引發外界質疑他是否正獲得俄方相關技術支援。