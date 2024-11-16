金正恩促量產自殺式無人機 指戰場表現矚目 應對現代戰需求

報道稱，試驗的無人機可在地面和海上等不同維度使用，執行精確打擊任何敵方目標的任務。試驗中，各種無人機按照預定軌道飛行，精準打擊了不同飛行距離外的目標。報道又稱，金正恩對無人機的戰術和技術特點及配置均表示滿意，並要求盡早建立系統可以生產各類無人機，簡化生產線、降低成本及提高產量。他說，無人機在各種戰場上的表現「令人矚目」，也是當今軍事領域的必然要求、新的勢頭。

稱朝有潛力生產 尋找結合新戰術

金正恩提到，由於生產成本相對低且應用範圍廣泛，「逐漸在新領域很容易充當打擊力的一個組成部分」，又稱朝鮮有充分的可能和潛力生產各種無人機，並能尋找結合新戰術步驟的戰法，滿足現代化戰爭的要求。

自殺式無人機被廣泛用於俄烏戰爭及中東的戰事，朝鮮曾派出無人機跨境飛到韓國，在首爾等重要區域上空飛行數小時，甚至進入韓國總統府周圍的禁飛區，朝鮮亦指控韓國派出無人機到朝鮮散發傳單。

朝鮮近來迅速發展與俄羅斯的軍事合作，今年較早時也曾視察自殺式無人機測試，引發外界質疑他是否正獲得俄方相關技術支援。

（朝中社/韓聯社/路透社/法新社）