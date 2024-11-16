防長人選涉不當性行為 紋身惹爭議

美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）引述2名消息人士指，獲特朗普任命為白宮幕僚長的懷爾斯（Susie Wiles）周三晚得悉海格塞斯涉2017年在加州對1名女子有不當行為，她與特朗普的律師周四跟海格塞斯討論事件，後者將事件描述為「雙方同意的接觸」，又形容事件是典型的「各執一詞」個案。

有知情人士指海格塞斯「沒有經過審查」，惟交接團隊高層人士稱海格塞斯是經過審查的，但有關指控當時並未浮面。

海格塞斯稱紋身屬基督教符號

另外，美國哥倫比亞廣播公司新聞周三報道，本身是國民警衛隊員的海格塞斯，2021年本被指派參與拜登就職典禮保安，但因擁有「極端主義」紋身而被取消參與任務資格。他被指有跟納粹和白人至上主義有關的紋身，但他在近期的播客指那只是基督教符號。

（紐約時報/CBS/Democracy Now/Vanity Fair）