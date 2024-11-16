多醜聞招反彈 司法部長提名難過參院

倫理委員會調查報告或短期公開

參院司法委員會是司法部長提名確認程序的首關。南達科他聯邦參議員克拉默（Kevin Cramer）直言不認為蓋茨會在參院司法委員會取得足夠票數過關，遑論在參院全體會議獲通過。他表明蓋茨要獲提名通過將非常艱難。在新一屆國會將接任參院多數黨領袖的圖恩亦表示，直至提名程序展開前，自己也不清楚蓋茨的提名能否通過。《華爾街日報》引述熟知參院討論的消息人士報道，目前共和黨以53席對47席優勢控制參院，但現時「遠多於3人」打算反對蓋茨任命。特朗普此前要求參院須接受「休會任命」模式，助其提名的內閣人選可毋須經過參院批核盡快上任。

蓋茨本來就被聯邦檢察官調查他懷疑涉及性販賣的案件，他否認違法，反稱受到迫害，又指司法部已決定不提出起訴。因身為眾議員，他同時受到眾院倫理委員會調查，報告原定最快周五發表，蓋茨在獲得特朗普提名後立即辭去議員職位，令報告有可能不予發表。惟兩黨都有聲音要求照舊公開，並指有先例可循。其中參院司法委員會成員、共和黨得州聯邦參議員科寧（John Cornyn）明言「絕對」想要看到該報告。美國廣播公司報道，事發時17歲的女事主已向倫理委員會作供稱與蓋茨有性關係。

有線新聞網絡（CNN）昨日（15日）引述接近交接規劃的人士報道，交接團隊在部分內閣提名人選上正繞過傳統的聯邦調查局（FBI）背景審查，只採用私人公司進行審核，理由是特朗普及其盟友認為FBI系統緩慢，也充斥妨礙總統迅速落實議程的計劃。

（華爾街日報/華盛頓郵報/CNN）