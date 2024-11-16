多醜聞招反彈 司法部長提名難過參院

【明報專訊】美國總統當選人特朗普提名醜聞纏身的原共和黨佛羅里達聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）出任司法部長，招致巨大反彈，美國傳媒紛紛指蓋茨要通過參議院批准頗有難度。蓋茨被指涉及與17歲未成年高中女生性交易、非法使用藥物及接受不當禮物以換取提供利益等失德行為，眾議院倫理委員會此前已為此調查數年，儘管蓋茨在獲得提名後立即辭去議員職務，惟調查報告仍有可能在短期內公開。
倫理委員會調查報告或短期公開
參院司法委員會是司法部長提名確認程序的首關。南達科他聯邦參議員克拉默（Kevin Cramer）直言不認為蓋茨會在參院司法委員會取得足夠票數過關，遑論在參院全體會議獲通過。他表明蓋茨要獲提名通過將非常艱難。在新一屆國會將接任參院多數黨領袖的圖恩亦表示，直至提名程序展開前，自己也不清楚蓋茨的提名能否通過。《華爾街日報》引述熟知參院討論的消息人士報道，目前共和黨以53席對47席優勢控制參院，但現時「遠多於3人」打算反對蓋茨任命。特朗普此前要求參院須接受「休會任命」模式，助其提名的內閣人選可毋須經過參院批核盡快上任。
蓋茨本來就被聯邦檢察官調查他懷疑涉及性販賣的案件，他否認違法，反稱受到迫害，又指司法部已決定不提出起訴。因身為眾議員，他同時受到眾院倫理委員會調查，報告原定最快周五發表，蓋茨在獲得特朗普提名後立即辭去議員職位，令報告有可能不予發表。惟兩黨都有聲音要求照舊公開，並指有先例可循。其中參院司法委員會成員、共和黨得州聯邦參議員科寧（John Cornyn）明言「絕對」想要看到該報告。美國廣播公司報道，事發時17歲的女事主已向倫理委員會作供稱與蓋茨有性關係。
有線新聞網絡（CNN）昨日（15日）引述接近交接規劃的人士報道，交接團隊在部分內閣提名人選上正繞過傳統的聯邦調查局（FBI）背景審查，只採用私人公司進行審核，理由是特朗普及其盟友認為FBI系統緩慢，也充斥妨礙總統迅速落實議程的計劃。
（華爾街日報/華盛頓郵報/CNN）
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