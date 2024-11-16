阿根廷總統搶先見特 馬斯克同場

米萊伊此行是出席被指跟特朗普關係最為密切的智庫美國優先政策研究所（AFPI）所舉辦的晚宴，預計周五會再出席保守派政治行動會議 （CPAC）投資者峰會，同行者包括新任外長韋特海因及胞妹兼總統府秘書長卡琳娜。米萊伊在晚宴上祝賀特朗普當選，稱這證明「上天站在我們這一邊」，致辭時聲言自特朗普當選以來「自由之風吹得更加強勁」，並讚揚馬斯克及其旗下社交網絡X正幫助「拯救人類」。這是米萊伊第二次跟特朗普會面，也是第四次跟馬斯克見面。阿根廷傳媒表示，米萊伊尋求在特朗普上台後達成雙邊自由貿易協定。

紐時：馬斯克密會伊朗駐聯國大使

馬斯克則再次證明對特朗普外交的參與度。《紐約時報》周四報道，馬斯克日前在秘密地點會見伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼逾一小時。特朗普交接團隊和伊朗駐聯代表團未證實會面。兩名匿名伊朗消息人士向《紐時》形容兩人會晤是「正面」和「好消息」。報道引述伊朗官員稱，馬斯克主動邀約，伊拉瓦尼決定地點。報道形容如會面屬實，可能表明特朗普認真看待與伊朗外交關係，而非選擇共和黨內許多保守派及以色列所偏好強硬路線。

《華爾街日報》引述美國官員報道指，伊朗上月14日向拜登政府提交書面保證，承諾不會尋求殺害特朗普。特朗普在首個任期既撕毀奧巴馬任內簽訂的伊朗核協議，改採以強力制裁為標誌的「極限施壓」政策，2020年更下令暗殺伊朗革命衛隊的聖城旅指揮官蘇萊曼尼。報道指在特朗普經歷兩次企圖暗殺後，拜登政府9月曾書面致函警告德黑蘭，表明任何對特朗普的生命威脅行徑都會被視為戰爭行為。

（BBC/紐約時報/華爾街日報）