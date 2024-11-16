阿根廷總統搶先見特 馬斯克同場

【明報專訊】阿根廷總統米萊伊周四（14日）應邀到美國總統當選人特朗普定居的佛羅里達海湖莊園出席活動，為特朗普當選後首名當面會見的外國領袖，近期屢次展示影響力的富商馬斯克也再次有份參與特朗普跟外國領袖的會談。本身是氣候變化懷疑論者的米萊伊周二曾跟特朗普通電話，翌日即指示出席《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）的代表離場，到周四更表明考慮退出《巴黎協定》，如成事阿根廷可能成為首個跟隨特朗普團隊路向、退出該協定的國家。
米萊伊此行是出席被指跟特朗普關係最為密切的智庫美國優先政策研究所（AFPI）所舉辦的晚宴，預計周五會再出席保守派政治行動會議 （CPAC）投資者峰會，同行者包括新任外長韋特海因及胞妹兼總統府秘書長卡琳娜。米萊伊在晚宴上祝賀特朗普當選，稱這證明「上天站在我們這一邊」，致辭時聲言自特朗普當選以來「自由之風吹得更加強勁」，並讚揚馬斯克及其旗下社交網絡X正幫助「拯救人類」。這是米萊伊第二次跟特朗普會面，也是第四次跟馬斯克見面。阿根廷傳媒表示，米萊伊尋求在特朗普上台後達成雙邊自由貿易協定。
紐時：馬斯克密會伊朗駐聯國大使
馬斯克則再次證明對特朗普外交的參與度。《紐約時報》周四報道，馬斯克日前在秘密地點會見伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼逾一小時。特朗普交接團隊和伊朗駐聯代表團未證實會面。兩名匿名伊朗消息人士向《紐時》形容兩人會晤是「正面」和「好消息」。報道引述伊朗官員稱，馬斯克主動邀約，伊拉瓦尼決定地點。報道形容如會面屬實，可能表明特朗普認真看待與伊朗外交關係，而非選擇共和黨內許多保守派及以色列所偏好強硬路線。
《華爾街日報》引述美國官員報道指，伊朗上月14日向拜登政府提交書面保證，承諾不會尋求殺害特朗普。特朗普在首個任期既撕毀奧巴馬任內簽訂的伊朗核協議，改採以強力制裁為標誌的「極限施壓」政策，2020年更下令暗殺伊朗革命衛隊的聖城旅指揮官蘇萊曼尼。報道指在特朗普經歷兩次企圖暗殺後，拜登政府9月曾書面致函警告德黑蘭，表明任何對特朗普的生命威脅行徑都會被視為戰爭行為。
（BBC/紐約時報/華爾街日報）
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