特朗普提名反疫苗論者掌衛生部 小羅拔甘迺迪被指否定科學 恐掀「醫健改革災難」

特朗普在社交平台宣布提名小羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）時，稱美國民眾「受到食品公司和藥廠就公共衛生傳播錯誤信息和虛假資訊，從而被長期瞞騙和壓制」，指保障所有美國人安全和健康是每屆政府最重要的任務，稱小羅拔甘迺迪將令美國的食品和衛生機構恢復「科研黃金標準」及透明度，終結慢性傳染病疫症，並令「美國再次偉大及健康」。

稱盼領衛生部擺脫企業束縛

小羅拔甘迺迪周四晚發文感謝特朗普提名，期望帶領衛生部擺脫企業的束縛，肅清體制內的貪腐，終止食品及醫藥業界與政府職位之間輪替的「旋轉門」常規，令衛生機構決策重新以「證據為本的科學」為依歸。他早前曾在美國全國廣播公司（NBC），揚言將全面廢除食品及藥物管理局（FDA）的營養部門等多個機構。

美國衛生及公共服務部統領旗下13個食品和衛生機構，包括FDA、疾病控制及預防中心（CDC）和國家衛生研究院（NIH），負責監督食品安全、預防疾病、批准藥物上市以至聯邦醫保供款等重大政策，合共逾8萬名僱員，部門每年預算約1.7萬億美元，大部分用作聯邦醫療保險供款及聯邦醫療補助。

質疑新冠疫苗「史上最致命」

現年70歲的小羅拔甘迺迪父親是民主黨參議員羅拔甘迺迪、伯父是前總統甘迺迪，兩人先後遭刺殺身亡。小羅拔甘迺迪曾以獨立身分參選今屆美國總統，今年8月退選後改為支持特朗普，其本人早年為一名環保律師，至約20年前成立非牟利組織「保護兒童健康」（Children's Health Defense），至今一直推動疫苗可致自閉症的反疫苗陰謀論。儘管2015年已有針對9.5萬名兒童的權威研究，總結接種麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR）並不會增加患自閉症的風險，小羅拔甘迺迪今年6月仍公開堅持己見。他亦曾質疑新冠疫苗安全性，引述未確實的報告聲稱其為「史上最致命的疫苗」。

有醫護界人士批評小羅拔甘迺迪是「否定科學論者」。雖然衛生部的政策多由專家官員提出，負責監督的最高層一般不作干涉，本為心臟病學專家的現任FDA局長卡利夫（Robert Califf）本周初曾在一場學術研討會上警告，法理容許總統或衛生部長凌駕整個FDA，惟警告若漠視專家意見必將導致社會衰落。本身為心臟與胸腔外科醫生的共和黨籍印第安納州聯邦眾議員布克申（Larry Bucshon）認為比起官職，小羅拔甘迺迪更適合擔當顧問角色，因其在眾多衛生議題上的觀點從來不屬於主流。

共和黨參院新領袖強調做好把關

小羅拔甘迺迪的提名須經參議院確認，兩黨都有國會議員支持他出任衛生部長，認為其將挺身對抗食品公司及藥廠過大的影響力，但亦有人質疑他對政府衛生部門毫無實際認知，將無法領導改革。剛當選參議院多數黨領袖的共和黨籍南達科他州聯邦參議員圖恩（John Thune），不直接評論小羅拔甘迺迪提名，強調參院將做好把關工作。

另外，特朗普周四提名北達科他州長伯古姆（Doug Burgum）為內政部長。

（Politico/CNN/紐約時報/Axios）