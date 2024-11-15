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巴西人肉炸彈襲最高院 接連兩爆 G20下周峰會安全惹關注

【明報專訊】巴西首都巴西利亞的最高法院附近周三（13日）接連發生兩次爆炸，附近一輛汽車發生爆炸後一名男子企圖進入最高法院被拒，在大樓外引爆炸彈身亡，事件中沒其他人傷亡。巴西利亞所在的聯邦特區副首長表示，警方以自殺式攻擊方向調查事件。這宗襲擊事件發生在下周一和下周二（18至19日）里約熱內盧二十國集團（G20）領導人峰會之前，外界關注峰會的保安工作。

巴西傳媒GloboNews引述警方文件報道，男死者為路易斯（Francisco Wanderley Luiz），2020年代表前總統博索納羅所屬的自由黨參選地方議會。聯邦特區副首長萊奧（Celina Leao）稱初步調查指事件為一宗「自殺」事件，指男施襲者走向最高法院，嘗試進入法院被拒後，門外就發生爆炸，該男子步出的汽車在他引爆身上爆炸品前一刻亦發生爆炸。

軍警發言人則表示，在現場附近發現一個疑裝有爆炸品的背囊，又在錐形交通路標（雪糕桶）附近發現更多爆炸品。事發的最高法院坐落於巴西利亞三權廣場（Praca dos Tres Poderes）旁邊，附近重要建築包括總統府及國會，事發時總統盧拉並不在總統府內。美國有線新聞網絡（CNN）的巴西頻道指爆炸發生後，法院法官及國會人員需要疏散。法新社報道總統府被圍封，廣場上亦有大批警員。

習近平將訪巴西利亞晤盧拉

巴西將於下周一至下周二在里約熱內盧舉行G20領導人峰會，中國國家主席習近平等多國領袖將會出席，而其間應邀國事訪問巴西的習近平下周三亦會到訪巴西利亞跟盧拉會面，當局已早就峰會在全國加強保安。司法部長梅西亞斯（Jorge Messias）在社交網站X譴責事件，稱要了解襲擊動機，並盡快恢復和平與安全。

（路透社/中央社/CNN）

相關字詞﹕自殺式襲擊 爆炸 最高法院 巴西

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