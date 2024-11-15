路透：特團隊草擬「待解僱」軍官名單

【明報專訊】路透社周三（13日）引述兩名消息人士表示，美國共和黨總統當選人特朗普的過渡團隊正草擬一份待解僱的軍官名單，可能包括參謀長聯席會議成員。這將是五角大樓前所未有的人事大變動。
針對前參聯會主席提拔者
其中一名消息人士表示，即將上任的特朗普政府可能會聚焦與前參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）有關聯的美國軍官。米利曾在特朗普第一任期內出任參謀長聯席會議主席。
由揭發水門案的知名記者伍德沃德（Bob Woodward）擔任副編輯的新書War（《戰爭》）引述米利的話，稱特朗普是「徹頭徹尾的法西斯分子」，而特朗普的盟友則因認為米利對特朗普不夠忠誠而攻擊他。該名消息人士表示：「曾經受米利提拔、任命的每個人都將被解僱。」
獲特朗普提名出任防長的霍士新聞節目主持人海格塞斯（Pete Hegseth），在2024年出版的著作The War on Warriors中表示：「美國的下任總統需要徹底全面檢視五角大樓的領導階層，好讓我們準備就緒去捍衛國家、擊退敵人。有很多人必須被解僱。」
（路透社）
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