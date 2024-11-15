路透：特團隊草擬「待解僱」軍官名單

針對前參聯會主席提拔者

其中一名消息人士表示，即將上任的特朗普政府可能會聚焦與前參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）有關聯的美國軍官。米利曾在特朗普第一任期內出任參謀長聯席會議主席。

由揭發水門案的知名記者伍德沃德（Bob Woodward）擔任副編輯的新書War（《戰爭》）引述米利的話，稱特朗普是「徹頭徹尾的法西斯分子」，而特朗普的盟友則因認為米利對特朗普不夠忠誠而攻擊他。該名消息人士表示：「曾經受米利提拔、任命的每個人都將被解僱。」

獲特朗普提名出任防長的霍士新聞節目主持人海格塞斯（Pete Hegseth），在2024年出版的著作The War on Warriors中表示：「美國的下任總統需要徹底全面檢視五角大樓的領導階層，好讓我們準備就緒去捍衛國家、擊退敵人。有很多人必須被解僱。」

（路透社）