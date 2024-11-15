建制派圖恩膺共和黨參院領袖

擊敗馬斯克力撐人選

特朗普未在這場競逐中表態支持任何人，但他過去曾批評圖恩軟弱無能，只是「名義上的共和黨人」。最終圖恩在周三兩輪投票先後擊敗斯科特及科尼，將於明年1月接任多數黨領袖。將卸任多數黨領袖的麥康奈爾指圖恩當選「是對一名完美領導人的明確認可」。彭博社指圖恩倡議自由貿易，在關稅及援助烏克蘭問題或跟特朗普有衝突，甚至在關鍵時刻造成黨內裂痕。

處理爭議提名成首考驗

圖恩首個考驗將是特朗普就行政職位人選的惹爭議提名。特朗普周日要求參院多數黨領袖候選人承諾經「休會任命」，讓最少有部分被提名人在毋須投票情况下就職。圖恩對此釋出善意，表示他對如何更快確認被提名人持開放態度，包括考慮休會任命，稱他們要做的是處理方式能讓特朗普提名的人可就職。

另一方面，美國傳媒周三推算共和黨已在眾院435席拿下218席，足以掌握多數優勢，連同共和黨已控制的參院，意味特朗普明年1月宣誓就任總統後，共和黨將完全執政。眾院議長邁克．約翰遜周三亦贏得眾院共和黨提名，有望繼續留任議長，美媒引述消息指特朗普向眾院共和黨人稱他一直支持約翰遜。

（Axios/金融時報/華爾街日報/彭博社）