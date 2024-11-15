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建制派圖恩膺共和黨參院領袖

【明報專訊】美國參議院多數黨共和黨周三（13日）推選領袖，最終南達科他州參議員圖恩（John Thune）擊敗總統當選人特朗普堅定支持者兼獲美國超級富豪馬斯克力撐的斯科特（Rick Scott）。分析指這是共和黨建制派的勝利，但亦有分析認為他與特朗普就關稅和援烏問題或有潛在衝突。

擊敗馬斯克力撐人選

特朗普未在這場競逐中表態支持任何人，但他過去曾批評圖恩軟弱無能，只是「名義上的共和黨人」。最終圖恩在周三兩輪投票先後擊敗斯科特及科尼，將於明年1月接任多數黨領袖。將卸任多數黨領袖的麥康奈爾指圖恩當選「是對一名完美領導人的明確認可」。彭博社指圖恩倡議自由貿易，在關稅及援助烏克蘭問題或跟特朗普有衝突，甚至在關鍵時刻造成黨內裂痕。

處理爭議提名成首考驗

圖恩首個考驗將是特朗普就行政職位人選的惹爭議提名。特朗普周日要求參院多數黨領袖候選人承諾經「休會任命」，讓最少有部分被提名人在毋須投票情况下就職。圖恩對此釋出善意，表示他對如何更快確認被提名人持開放態度，包括考慮休會任命，稱他們要做的是處理方式能讓特朗普提名的人可就職。

另一方面，美國傳媒周三推算共和黨已在眾院435席拿下218席，足以掌握多數優勢，連同共和黨已控制的參院，意味特朗普明年1月宣誓就任總統後，共和黨將完全執政。眾院議長邁克．約翰遜周三亦贏得眾院共和黨提名，有望繼續留任議長，美媒引述消息指特朗普向眾院共和黨人稱他一直支持約翰遜。

（Axios/金融時報/華爾街日報/彭博社）

相關字詞﹕麥康奈爾 參議院多數黨領袖 圖恩（John Thune） 2024美國總統大選 美國參議院 特朗普

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