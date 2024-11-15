選魯比奧展對華強硬 未必僅聚焦關稅貿易

從拜登「管控競爭」趨更強硬

除了魯比奧，特朗普還提名其他可能令中國不安的內閣人選，例如提名眾議員華爾茲（Mike Waltz）擔任白宮國安顧問，以及提名拉特克利夫（John Ratcliffe）領導中央情報局。路透社指出，這些人選綜合起來，暗示特朗普希望顛覆拜登政府的對華政策，從「管控競爭」轉向更強硬的策略，涉及議題將涵蓋對台灣的支持以至中國在美國芬太尼危機中的角色等。

魯比奧的提名幾乎肯定會獲參議院確認。分析人士指出，魯比奧擔任國務卿，可能意味美國將更嚴格地執行對伊朗和委內瑞拉的石油制裁。在拜登任內，美國的制裁措施執行得並不嚴格，伊朗的石油出口復蘇，這主要是由於伊朗有能力逃避制裁。根據產業追蹤機構數據，中國已成為伊朗石油的主要買家。

然而，分析人士亦警告說，咄咄逼人的制裁可能會招致中國以多種方式報復，包括削弱美元在石油交易中的主導地位，這可能會對美國的經濟利益產生更廣泛的影響。「特朗普2.0」需要在執行制裁和處理國際關係（尤其是與中國關係）之間取得微妙平衡。

（路透社）