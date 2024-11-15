分析：保守派特班子 「剃參院建制派眼眉」

專家：用素人尋求顛覆政壇

《紐時》周三指參院共和黨人在確認特朗普政府人選提名一事上，將面臨重大壓力，事件亦將挑戰對美國總統權力的制衡。特朗普此前一直強調，參院多數黨領袖容許「休會任命」（recess appointment）內閣官員，這意味總統可繞過國會任命內閣官員。而在這情况下，相關官員任期為一至兩年。

非黨派研究機構「布倫南正義中心」主席瓦爾德曼（Michael Waldman）質疑特朗普蓄意安排所有官員都來自共和黨保守派，以「剃參院建制派眼眉」。共和黨籍的美國有線新聞網絡（CNN）政治評論員詹寧斯（Scott Jennings）亦認為特朗普故意任用素人，尋求顛覆政壇。CNN周三報道指出，獲司法部長提名的蓋茨最著名事迹，便是去年推動彈劾尋求跟民主黨作預算妥協的時任共和黨籍眾院議長麥卡錫。

周三當選新一屆參院多數黨領袖的共和黨溫和建制派、南達科他州聯邦參議員圖恩（John Thune）雖未完全排拒休會任命新內閣官員，但同時強調按美國憲法，參院在政府人事任命方面扮演顧問和同意角色，期望確保各委員會能充分聽證。

（紐約時報/華盛頓郵報/CNN）