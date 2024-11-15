美卿司法部長情報總監提名惹議 魯比奧任國務卿如預期 涉罪「素人」蓋茨掌司法最震撼

特朗普在提名蓋茨（Matt Gaetz）的聲明中稱：「在美國，沒有什麼比結束我們司法系統黨派武器化更重要的事了。蓋茨將令美國民眾重拾對司法部已糟糕地破碎的信任與信心。」蓋茨同日曾發文批評拜登政府「遭武器化，並與民為敵」，指應全力作出反抗，稱已準備好一有機會便廢除聯邦調查局（FBI）、煙、酒、槍械及爆炸品管理局（ATF）等政府部門。

特朗普此前矢言若當選將大規模驅逐非法移民、並整肅「挑起黨派戰爭」的司法部，分析認為他任命官員時會選擇不會抗拒其最具爭議命令的忠誠者。一名接近特朗普的消息人士向路透社表示：「蓋茨將完全按特朗普指示行事，我估計這是他被選中的原因。」

蓋茨涉與未成年少女性交易受查

現年42歲的蓋茨2017年出任佛羅里達州聯邦眾議員前，僅短時間內擔任過律師，從未在司法部任職，或當過任何級別政府的檢察官。他曾因涉及一名17歲未成年少女的性交易，被司法部調查3年，直至去年被告知將不會受到刑事檢控。蓋茨亦因此遭眾院倫理委員會調查對其的不當性行為、非法使用藥物，以及意圖阻礙調查指控。眾議院倫理委員會主席格斯特周三稱，如蓋茨因出任政府職務而辭去眾議員一職，將被迫中止對其調查。現眾院議長邁克．約翰遜則稱，蓋茨已辭任眾議員。部分眾院倫理委員會成員促請盡快公開現有調查結果。

蓋茨的提名令各界感到意外，包括不少共和黨人。屬共和黨溫和派的緬因州聯邦參議員科林斯表示雖然總統有權提名任何屬意人選出任要職，但今次事件反映國會把關的重要性。美國政治新聞網站Axios報道，有共和黨眾議員稱本身已想把蓋茨逐出眾院，想不到他竟更進一步有望成為司法部長，直呼相關提名「令人震驚且反胃」。特朗普盟友、南卡羅萊納州聯邦參議員格雷厄姆則表示自己「傾向支持」特朗普欽點的人選，且讚揚蓋茨「聰明」，但他預期蓋茨將在確認提名的國會聽證中面臨艱難質詢。

加巴德曾稱烏戰元兇是拜登政府

同日獲提名為國家情報總監的前民主黨籍夏威夷州聯邦眾議員加巴德（Tulsi Gabbard），雖曾作為國民警衛隊成員派駐伊拉克，但被質疑沒有從事情報工作的經驗。現年43歲的她有歐洲和薩摩亞血統，是一名印度教徒。她曾參加2020年民主黨內總統初選，2021年卸任眾議員一職後離開民主黨，跟共和黨保守派走近，今屆總統大選期間曾協助特朗普備戰與賀錦麗的辯論。加巴德曾沿用俄羅斯總統普京論述，稱非俄方挑起烏戰，反而是美國拜登政府未有承認俄羅斯「合法安全關切，把烏克蘭當成北約成員國」，令戰爭爆發，她亦曾聲稱烏克蘭「受貪腐的竊國賊統治」。

至於53歲的魯比奧（Marco Rubio）屬熱門國務卿人選，在2019年香港反修例運動期間，他因推動《香港人權與民主法案》，翌年遭北京制裁。

（CNN/衛報/紐約時報/路透社）