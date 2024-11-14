MSF：黎國職員淡定變憔悴 加沙童行乞失歡顏

童靜漪7月到黎巴嫩首都貝魯特接任MSF（黎巴嫩）代總幹事一職。現於英國遙距工作的她受訪稱，9月中接連兩天發生針對真主黨成員的傳呼機和對講機爆炸襲擊時，她身處貝魯特，如何保護職員成為她的挑戰。她又憶述MSF職員初期面對戰事時淡定面對，會去遠足或做美容，盡量生活如常，惟職員後來都漸見憔悴，有同事因親戚在衝突中離世等而受打擊。

MSF救援人員高志昌本月初抵達南黎賽達，協助當地重開一間醫院。他在網上訪問稱，其身處地區戰事不算多，但每天都聽到兩至三次由戰機以超音速飛行時產生的音爆，最初以為附近發生爆炸。

今年5月到加沙參與救援工作的蘇衍霈到9月再赴當地，本周二才回港。她憶述相比首次到當地工作時看到有兒童玩耍，這次看到不少孩子行乞拾荒。她說接觸當地病人時，留意到他們的絕望感較上次強烈。

真主黨稱無人機炸以國防部

另外，黎巴嫩真主黨周三表示，當天出動無人機隊襲擊特拉維夫市的以色列軍事總部和國防部。傷亡及損毁情况初步未明。

明報記者/法新社