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MSF：黎國職員淡定變憔悴 加沙童行乞失歡顏

【明報專訊】以色列與哈馬斯及真主黨的戰事持續，3名分別在加沙及黎巴嫩參與救援工作的無國界醫生（MSF）成員昨（13日）接受本地傳媒訪問，分享救援見聞。MSF（黎巴嫩）代總幹事童靜漪（圖）表示，早期從容應對的黎巴嫩職員漸變憔悴，兩度在加沙工作的救援人員稱，相較早前所見孩童尚會玩樂，這次看到更多兒童拾荒行乞。

童靜漪7月到黎巴嫩首都貝魯特接任MSF（黎巴嫩）代總幹事一職。現於英國遙距工作的她受訪稱，9月中接連兩天發生針對真主黨成員的傳呼機和對講機爆炸襲擊時，她身處貝魯特，如何保護職員成為她的挑戰。她又憶述MSF職員初期面對戰事時淡定面對，會去遠足或做美容，盡量生活如常，惟職員後來都漸見憔悴，有同事因親戚在衝突中離世等而受打擊。

MSF救援人員高志昌本月初抵達南黎賽達，協助當地重開一間醫院。他在網上訪問稱，其身處地區戰事不算多，但每天都聽到兩至三次由戰機以超音速飛行時產生的音爆，最初以為附近發生爆炸。

今年5月到加沙參與救援工作的蘇衍霈到9月再赴當地，本周二才回港。她憶述相比首次到當地工作時看到有兒童玩耍，這次看到不少孩子行乞拾荒。她說接觸當地病人時，留意到他們的絕望感較上次強烈。

真主黨稱無人機炸以國防部

另外，黎巴嫩真主黨周三表示，當天出動無人機隊襲擊特拉維夫市的以色列軍事總部和國防部。傷亡及損毁情况初步未明。

明報記者/法新社

相關字詞﹕以色列-真主黨戰爭 以色列-哈馬斯戰爭 真主黨 黎巴嫩 哈馬斯 巴勒斯坦

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