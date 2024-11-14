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沙特未來城突換CEO 消息：「2030願景」延誤超支 未達KPI

【明報專訊】沙特阿拉伯政府「2030願景」計劃核心項目之一「未來城」（NEOM），其公司周二（12日）宣布行政總裁納斯爾已經離職，但未解釋原因。路透社引述知情人士報道，納斯爾離職原因之一是他未能達到關鍵績效指標（KPI）。「未來城」項目近年一直出現工程延誤、超支和員工流失問題，需縮減規模。

納斯爾（Nadhmi al-Nasr）自2018年起擔任NEOM總裁。知情人士透露，他最近幾天離職。納斯爾離職後，PIF的本地房地產部門主管穆代費爾（Aiman al-Mudaifer）將任署理總裁。

沙特於2016年提出由王儲穆罕默德領導的「2030願景」計劃，旨在推動國家經濟轉型，改變長期依賴石油收益的模式。「2030願景」核心項目為耗資5000億美元的「未來城」，穆罕默德於2017年公布有關項目，是一個以再生能源為基礎、機械人數目超過人類的城市生活新概念，當中最矚目的是無碳環保智能城市「線城」（The Line），它由兩座各長170公里、500米高平行摩天大樓組成，目標到2030年有逾100萬人入住，2045年更可容納900萬人。「未來城」旗下紅海旅遊小島已開幕。

被形容為全球最大建築項目的「未來城」一直存在延誤和超支等問題，包括「線城」在內的一些項目規模被迫縮水，彭博社今年初報道，「線城」到2030年只會興建2.4公里，估計30萬人入住。沙特官員承認，政府沒足夠資金來實行曾規劃國內所有大型項目。

資金不足 高層相繼離職

「未來城」項目的領導層也歷經多次人事變動。西門子和美國鋁業公司（Alcoa）前總裁克萊因菲爾德（Klaus Kleinfeld）是NEOM首任總裁，但很快就由納斯爾接任，納斯爾曾在沙特國營石油巨企沙特阿美任職，以快速交付大型基建項目著稱，但其強硬管理作風備受批評。最近NEOM兩名高層也相繼離職，包括傳媒部門主管博格（Wayne Borg）及協助領導「線城」發展的比韋斯（Antoni Vives ）。

（金融時報/路透社/華爾街日報）

相關字詞﹕線城 未來城（NEOM） 2030年願景 沙特阿拉伯

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