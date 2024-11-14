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「凱旋」國會山 訪白宮晤拜登

【明報專訊】美國總統拜登將於周三早上11時（香港周四零時）在白宮橢圓形辦公室會見總統選舉當選人特朗普，作為傳統上展現權力和平移交的一部分；《華盛頓郵報》指在大選中落敗的副總統賀錦麗預計不會與特朗普會面。至於與拜登會面前，特朗普將先「凱旋」國會山莊。

特朗普2020年沒接待拜登

作為權力和平移交的一部分，傳統上即將卸任的總統會在大選後會見總統當選人，但特朗普在2020年大選後指控有舞弊並否認結果，當年既沒接待拜登，亦沒出席翌年總統就職禮，他更在2021年1月6日呼籲支持者包圍國會並被指引發騷亂。

白宮發言人讓-皮埃爾周二被問及拜登為何邀請特朗普到白宮會面時，稱拜登相信規範、相信制度，亦相信權力的和平移交，指「這是美國民眾應得的」。讓-皮埃爾沒透露拜登在會面期間想討論的議程或任何特定主題，又表示並不在意特朗普在拜登目前仍就任總統時，跟多名外國領袖對話，她稱總統當選人跟外國領袖對話並不罕見。

有線新聞網絡（CNN）引述白宮東翼官員稱，特朗普妻子梅拉尼婭亦獲邀到白宮，跟第一夫人吉爾會面。另外，國會參議院周三將選出參院共和黨領袖麥康奈爾的繼任人，而此前特朗普將到訪國會山莊。眾院議長、共和黨籍的邁克．約翰遜稱他們「非常感激特朗普為連任而全力以赴」。

（紐約時報/CNN/Local News Live）

相關字詞﹕權力交接 2024美國總統大選 白宮 拜登 特朗普

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