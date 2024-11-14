「特班子」成形 忠誠掛帥兼顧政治酬庸

2016年特朗普作為政治素人上台，不得不依重較多建制派共和黨人擔任要職，如今事隔4年重返白宮，已有大量支持他政策的人選可揀。特朗普周二「獎勵」了兩名一直捍衛他的忠誠者，選定南達科他州長諾伊姆出任國土安全部長、保守派霍士新聞節目主持海格塞斯任防長。

外交團隊不乏「對華鷹派」

縱使特朗普對華言論大多限於批評中國貿易政策，但其外交政策團隊卻不乏被視為美國政壇的「對華鷹派」要角。特朗普選了佛州聯邦眾議員華爾茲任白宮國家安全顧問，華爾茲曾說美國與中國處於「冷戰」狀態，他也是最早呼籲美國杯葛2022年北京冬奧的國會議員之一。特朗普也起用共和黨聯邦眾議員斯特凡尼克任美國駐聯合國大使，她上月曾指摘中國「公然惡意干預」美國選舉。至於熱門國務卿人選、佛州聯邦參議員魯比奧亦是另一對華鷹派政客，在2019年香港反修例運動期間，他因推動《香港人權與民主法案》，翌年遭北京制裁。美中戰略競爭特別委員會前主席加拉格爾表示，從華爾茲及魯比奧的可能任命是向中國傳達一個信息：「遷就的時代已經結束」。

特朗普競選期間承諾要驅逐數百萬無證移民，從他的人事任命可見，這或非誇大其辭。自2015年以來擔任特朗普顧問的米勒將出任白宮政策副幕僚長，他在特朗普首個總統任期，曾參與制定政府最嚴厲的移民政策。在特朗普首個任期擔任移民及海關執法局署理局長的霍曼，曾支持將非法移民家庭強行「拆散」的政策，如今他回歸擔任「邊境沙皇」一職。

當特朗普在海湖莊園籌組新政府，馬斯克儼如「影子內閣」，不但為人事任命建言，也被指參與特朗普與外國領袖通電話。他周二獲委任聯合領導新成立的政府效率部。外交政策專家正密關注馬斯克會否因與中國的關係（Tesla在中國設有工廠），而試圖在對華問題上制約特朗普。

議員被挖入閣 共和黨憂眾院失優勢

此外，特朗普挖走忠誠的國會議員加入其政府，令將以微弱優勢控制眾議院的共和黨人憂心。加入政府的特凡尼克及華爾茲都是聯邦眾議員，眾議員的空缺都須經過補選填補。

（BBC/金融時報/紐約時報）