馬斯克掌「效率部」 創「企業式政府」

特朗普表示，馬斯克與拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）將配合白宮管理及預算辦公室（OMB），查找政府65萬億美元年度支出中的「大量浪費和欺詐」，推動大規模的架構改革，創建「前所未見的企業式政府」。特朗普預計兩人於2026年7月4日美國國慶前完成工作，他說：「較小的政府，較高效率、少些官僚主義，將是給予美國立國250周年的最佳禮物。我相信他們會成功。」

馬斯克預計可為聯邦政府節省至少2萬億美元（約15.6萬億港元），惟專家對此豪言存疑。拉馬斯瓦米是俄亥俄州生物科技投資者，他退出共和黨總統初選後便大力支持特朗普。拉馬斯瓦米回應任命時表示，他已建議特朗普頒布行政命令，即時廢除教育部、聯邦調查局（FBI）、國稅局。他又主張聯邦政府裁員75%，削減給予烏克蘭、以色列、台灣等地的外國援助。

印裔企業家倡廢教育部FBI稅局

政府效率部的英文簡稱DOGE（Department of Government Efficiency），呼應馬斯克喜歡的加密貨幣狗狗幣Dogecoin。它不是正式的政府部門，這類機構需要國會通過法案成立。由於特朗普指政府效率部將「在政府以外提供建議及指導」，彭博社報道，馬斯克可能是短期受聘提供專業知識的政府以外人士，因此縱然他旗下公司跟政府有巨額合約，但聯邦利益衝突守則或許不適用於他，讓他毋須辭任Tesla及SpaceX等其公司職務。

此外，特朗普周二亦宣布提名前得州聯邦眾議員拉特克利夫（John Ratcliffe）出任中央情報局長。59歲拉特克利夫曾任檢察官，被視為特朗普的忠實支持者，他在特朗普上屆政府曾短暫擔任過國家情報總監。佛州聯邦眾議員華爾茲（Mike Waltz）則獲提名出任國安顧問，他對華立場強硬，曾稱中國對美國存亡構成威脅，又主張停止軍援烏克蘭。

（彭博社/CNN/紐約時報）