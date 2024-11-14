霍士名嘴爆冷候任防長 資歷惹質疑 44歲海格塞斯無從政國安經驗 五角大樓震驚

特朗普讚強悍聰明 兩人長期友好

44歲的海格塞斯（Pete Hegseth）畢業於名校普林斯頓與哈佛大學，2003年加入陸軍國民警衛隊，派駐古巴關塔那摩灣、伊拉克和阿富汗，軍階至少校，曾兩度獲得銅星勳章。他於2014年起在霍士新聞擔任評論員，其間曾主持跨年特別節目，專訪時任總統特朗普，2017年起成為霍士新聞早晨節目「周末霍士與朋友」（Fox & Friends Weekend）的主持，又經常在其他時段擔任評論員。獲特朗普提名擔任防長後，霍士新聞網站已即時收起其個人簡介，並說他已即時離任。特朗普發表聲明，用「強悍」、「聰明」和「美國第一的真正相信者」來形容海格塞斯，稱美國的敵人知道美軍會再次偉大和永不退讓。

海格塞斯長期支持特朗普的「美國優先」政策，包括從海外撤兵，亦為特朗普與朝鮮領袖金正恩舉行談判辯護。CNN在2019年時曾報道，海格塞斯曾私下鼓勵時任總統特朗普特赦部分涉及戰爭罪行的美兵，後來特朗普在時任防長埃斯珀（Mark Esper）等美軍高層反對下特赦了兩名美兵。海格塞斯在今年6月出版著作The War on Our Warriors（對我們戰士的戰爭），批評美國社會左傾，忽視在全球征戰的美國子弟兵。

第二年輕防長 FT：確切執行特指令

如海格塞斯的提名順利獲國會同意，他將執掌美國聯邦政府中最龐大的機構，領導總計達300萬人的軍隊與文職人員。他會是美國歷來第二年輕的防長，僅次於43歲時上任的拉姆斯菲爾德。以往五角大樓的領導人多具長期服役經歷或資深從政經驗，相比下海格塞斯的資歷明顯不足，如何帶領全球最強大軍隊、面對俄羅斯、中國和朝鮮等帶來的挑戰，備受外界質疑。CNN引述國防部官員稱：「所有人都只有震驚。」特朗普一名顧問稱，直到周一海格塞斯仍不是防長熱門人選，因此他獲選就連特朗普圈子也感驚訝。消息人士稱，相信是因他與特朗普有長久關係，他的軍旅生涯和外表獲特朗普欣賞，都是他獲選的原因。《金融時報》（FT）報道，海格塞斯是特朗普的緊密盟友，會確切執行其指令和決定。

特朗普圈內人也感驚訝

《紐約時報》和《金融時報》的報道均指出，特朗普選擇國防經驗少的海格塞斯任防長，與第一任期時的做法或以往傳統大相逕庭。在第一任期內，特朗普與多名防長關係欠佳，除了埃斯珀外，還有第一任的退役上將馬蒂斯（James Mattis），前者被特朗普撤換，後者因特朗普決定自敘利亞撤軍而失和，離任後他還批評特朗普分裂國家。

另外，《華爾街日報》周二報道，特朗普團隊正在草擬行政命令，讓特朗普上台後可以快速將被認為缺乏領導能力的三星和四星將軍撤去頭銜。

（金融時報/紐約時報/CNN/Politico/華爾街日報/中央社）