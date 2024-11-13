神根國荷蘭復陸路邊檢 右翼政黨推動 針對非法移民

荷蘭庇護及移民部長法貝爾（Marjolein Faber）表示，此項為期半年的臨時措施，目的是打擊「非正規移民和偷運移民」。荷蘭目前靠憲兵在連接鄰國德國、比利時邊境的數百個陸路口岸執行突擊抽檢。法貝爾沒有細說新措施如何執行，僅表示不會增派人員或額外撥款支援這項邊境工作。她說，管制措施將限制跨越歐洲邊境的人和貨物自由流通，但將盡可能減少對通勤人士和經濟運輸的不便。

今次的措施由以自由黨（PVV）為首的右翼執政聯盟提出，內閣稱實施這措施是因尋庇者湧入，但《荷蘭時報》指出該國近月的官方庇護申請人數已減少。

下月起增派憲兵搜查 為期半年

有「荷蘭特朗普」之稱的政客維爾德斯（Geert Wilders）所領導的自由黨去年成為國會最大黨，立場反移民，主張關閉邊境逾10年。今年較早時候，荷蘭已向歐盟表示，希望選擇退出履行歐盟收容難民義務。荷蘭政府上月提出一系列針對移民的強硬措施，除了上述的邊境檢查，還有收緊獲庇護者申請家庭團聚的條件、縮短臨時簽證時效，把敘利亞個別地區劃為「安全地帶」，以便政府能夠拒絕相關地區人士的庇護申請。

按歐盟規定，各成員國可以為迫切或不可預見情况，例如嚴重威脅國內安全，實施最長6個月的臨時邊境管制措施，生效前4周向歐盟提出就可。德國等個別歐盟國也有為打擊偷渡和恐怖主義而加強邊境管控，法國也承諾會收緊移民立場。這都標誌歐盟在實行多年相對寬鬆的移民政策後，有趨勢開始收緊。

（荷蘭時報/EuroNews/新聞周刊）