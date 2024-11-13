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候選閣員視像面試 需兼顏值溝通力

【明報專訊】美國政治新聞網站Axios周一（11日）報道，美國總統當選人特朗普近來在佛州海湖莊園為內閣人選密集面試，政權交接團隊會將潛在候選人的大頭照和電子履歷準備好，供特朗普在大屏幕上查看，有意入閣者亦要通過視像通話面試。《華爾街日報》周一則引述知情人士報道，特朗普「揀蟀」除了忠誠，也要有一定「顏值」與溝通能力。

報道指出，特朗普團隊在海湖莊園設立一個「臨時戰情室」，裏面有多個電視屏幕，展示潛在候選人的個人資料。團隊人員在特朗普檢視候選人資料時，可快速利用透過互動系統的多媒體菜單工作。報道稱，每一名候選人各自有一段剪輯緊湊的上鏡片段，讓特朗普可以感受到這些人的表達能力。報道透露，富商馬斯克、副總統當選人萬斯和特朗普交接團隊聯合主席盧特尼克（Howard Lutnick）都屬於揀選未來政府高層人選的小組內。

另據《華爾街日報》報道，延續上個總統任期半公開面試重要官員人選的電視真人騷節目作風，商人出身的特朗普用人頗重視「顏值」，經常稱許身邊人員都經過「試鏡嚴選」。

另一知情人士則說，視像面試有助判別候選人能否在鏡頭前代表特朗普政府清晰溝通。除了視像面試，政權交接團隊也有與一些第三方公司合作，作傳統方式的篩選人才工作。

（華爾街日報/Axios）

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