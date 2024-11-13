美媒：魯比奧將任國務卿 華爾茲做國安顧問

「佛州幫」上位

《紐約時報》、《華爾街日報》和霍士新聞等美國傳媒相繼引述知情人士指出，總統當選人特朗普傾向任命魯比奧出掌國務院，但他仍有可能最後一刻改變主意。對比受共和黨右翼「MAGA派」（得名於特朗普政治口號「讓美國再次偉大」）力捧的另一熱門、前署理國家情報總監格雷內爾，53歲的魯比奧相對建制，惟過去幾年其政治和外交立場趨向配合特朗普，例如在近期援烏法案投反對票，未來他應會配合特朗普主張，施壓烏克蘭接受對俄談判和不加入北約。

對華政策方面，魯比奧2015年起是美國國會及行政當局中國委員會（CECC）中的兩名最高級別共和黨人之一，其中在2019年香港反修例運動期間，他以CECC聯席主席身分有份發起和推動《香港人權與民主法案》，翌年8月受北京制裁。魯比奧同時是參議院情報委員會和外交關係委員會的成員，曾推動其他反華政策。

在台海問題上，魯比奧被視為友台派，多次推動撐台法案。特朗普宣稱台灣「搶走」美國晶片業和應交付「保護費」後，魯比奧為言論降溫，強調特朗普回朝後會繼續支持台灣和阻止北京攻台，但提醒面臨「存亡威脅」的台灣理應增加國防支出。

華爾茲獲安排負責通常由專家學者或技術官僚出任的國安顧問則稍為令人意外，但他也有美國陸軍特種部隊出身和擔任國防部顧問的背景，外界原揣測他會執掌國防部。

華爾茲跟「最親特智庫」美國優先政策研究所（AFPI）關係密切，在後者5月發表外交國安政綱專書中，他執筆第二章「美國優先與運用美軍武力」，強調美國必須專注將其軍事力量用於「威懾中國的同等級別威脅（peer threat）」。他主張冷戰結束以來的教訓加上戰爭形式的改變，意味着運用軍事武力需要有新原則，包括重視政治結果、重建威懾能力和發動全面戰爭能力、融合同盟戰力（包括盟友增加支出來提升軍事實力，減輕美國戰略負擔）等。

選定國土安全部長

另外，CNN引述兩名知情人士報道，特朗普已選定南達科他州長諾伊姆出任國土安全部長。其他政府職位人選方面，前紐約眾議員獲提名出任國家環境保護局局長，北達科他州長伯古姆被視為能源部長的大熱門。

（華爾街日報/霍士新聞/AFPI）