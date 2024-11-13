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美數據推算共和黨已掌眾院 特朗普減稅邊境政策除障礙 黨友備草案盼首百日即推

【明報專訊】美國大選結束至今一周，雖然眾議院全部議席結果仍未出爐，但為美國主流傳媒提供選舉結果、預測和數據的分析公司「決策台總部」（DDHQ）周一（11日）推算，已控制白宮和參議院的共和黨，贏得眾議院過半的218席，意味總統當選人特朗普及共和黨同時掌控府會，全面執政，使特朗普能放手推動減稅和收緊南部邊境等議程。

今屆國會選舉改選眾議院全院435席和參議院全院100席中的34席。眾議院改選前，共和黨握220席，民主黨212席，3席懸空。DDHQ周一推算，共和黨已取得219席，足以控制眾議院，民主黨獲210席。共和黨成功奪下民主黨原本握有的4個議席，其中科羅拉多州選區的共和黨候選人埃文斯（Gabe Evans）周日擊敗民主黨爭取連任的卡拉韋奥（Yadira Caraveo），周一晚共和黨眾議員西斯科馬尼（Juan Ciscomani）在亞利桑那州選區成功連任，令共和黨取得關鍵的第218席。至昨日仍有數個席位未確定。民調機構Edison Research和美聯社尚未公布眾議院最終控制權，Edison Research到昨晚為止推算共和黨已取得最少215席，民主黨獲206席。

分析公司：已掌最少219席

共和黨成功保住眾院輕微優勢，又重奪參議院和白宮寶座，大大有利特朗普明年1月上任後推動其政策議程。《國會山莊報》報道，眾議院共和黨高層近月一直與參議院同僚合作制定立法計劃，以便共和黨全面執政的首100天內，迅速提交給特朗普簽署，這些計劃包括延長特朗普第一個總統任期內通過的減稅措施、增加邊境圍牆撥款和廢除氣候倡議等。2016年大選後共和黨亦曾控制白宮及兩院，兩年後中期選舉民主黨奪回眾議院；2020年大選民主黨也曾控制白宮及兩院，2022年中期選舉共和黨重奪眾議院。民主黨若想在國會「翻盤」，需要等到2026年中期選舉。

特朗普首個任期主要政策之一是推動大規模減稅，有關措施將於明年到期。這項立法與現任民主黨總統拜登的1萬億美元基建法，都是兩人所屬政黨掌控參眾兩院期間通過。相較之下，過去兩年兩黨各自掌握參眾議院，使拜登在立法上舉步維艱，國會也難以履行最基本的職能，即提供資金讓政府不至於停擺。

約翰遜再爭眾院議長 黨內壓力大

眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）曾表明，若共和黨贏得全面執政，他會再次競逐議長之位。特朗普上周三發表勝利演說時，也稱讚約翰遜說：「看來我們將繼續控制眾議院。我要感謝邁克‧約翰遜。我認為他的工作非常出色。」

不過，在眾議院處於微弱多數的共和黨過去兩年內鬥不斷，去年黨內極右強硬派眾議員提出及通過罷免時任眾議院議長麥卡錫，約翰遜亦遭一些強硬保守派反對，今年初就曾有黨內眾議員嘗試罷免他，要民主黨人出手協助才力挽狂瀾。約翰遜如欲保住議長之位，他需要明年1月3日眾議院開會時獲得多數票，亦即需要近乎全體共和黨議員支持。

（國會山莊報/路透社）

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