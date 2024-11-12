黨魁認偷情致歉 國民黨續撐任職

被揭偷情寫真女星 稱因心理脆弱

《Smart FLASH》周刊電子版周一以「與前寫真女星隱密不倫幽會和在當地酒店偷情」為題，踢爆55歲的玉木與前寫真女星小泉美雪偷情。玉木所屬眾院選區「香川縣第2區」包含高松市，而39歲的小泉正是高松市觀光大使。報道指兩人7月起交往，時常出入高松市的酒店，10月也被拍到前後腳進出東京的酒吧，小泉亦曾現身玉木的籌款聚會和街頭演說。

玉木昨召開記者會，承認報道內容「大致上是事實」，就「造成嚴重紛擾」對家人和向自己寄予期待的國民「由衷致歉」。他表示已向家人，尤其妻子如實相告，「我被妻子狠狠地斥責說在這麼重要的時期被報道此事，究竟在做什麼。我再如何道歉也無法獲（妻子）原諒，但我會繼續道歉」。至於偷情理由，玉木說：「都是因為我心理太脆弱」。

對於會否引咎辭職，玉木表示「將聽取（黨內）伙伴意見……如果能獲原諒，希望身為議員好好工作，以回應大家的期待」。國民民主黨同日中午召開參眾兩院議員全體會議，沒有人對玉木留任黨魁有反對意見，並一致決定在下午的首相指名選舉繼續投票給玉木。

（中央社/Smart FLASH/路透社）