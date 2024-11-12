明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

黨魁認偷情致歉 國民黨續撐任職

【明報專訊】日本選出新首相之際，被視為在未來一屆國會地位舉足輕重的國民民主黨，黨魁玉木雄一郎昨（11日）被傳媒揭發與前寫真女星發展婚外情，他在記者會上坦承偷情，並向公眾道歉。該黨議員昨表態繼續支持玉木擔黨魁。

被揭偷情寫真女星 稱因心理脆弱

《Smart FLASH》周刊電子版周一以「與前寫真女星隱密不倫幽會和在當地酒店偷情」為題，踢爆55歲的玉木與前寫真女星小泉美雪偷情。玉木所屬眾院選區「香川縣第2區」包含高松市，而39歲的小泉正是高松市觀光大使。報道指兩人7月起交往，時常出入高松市的酒店，10月也被拍到前後腳進出東京的酒吧，小泉亦曾現身玉木的籌款聚會和街頭演說。

玉木昨召開記者會，承認報道內容「大致上是事實」，就「造成嚴重紛擾」對家人和向自己寄予期待的國民「由衷致歉」。他表示已向家人，尤其妻子如實相告，「我被妻子狠狠地斥責說在這麼重要的時期被報道此事，究竟在做什麼。我再如何道歉也無法獲（妻子）原諒，但我會繼續道歉」。至於偷情理由，玉木說：「都是因為我心理太脆弱」。

對於會否引咎辭職，玉木表示「將聽取（黨內）伙伴意見……如果能獲原諒，希望身為議員好好工作，以回應大家的期待」。國民民主黨同日中午召開參眾兩院議員全體會議，沒有人對玉木留任黨魁有反對意見，並一致決定在下午的首相指名選舉繼續投票給玉木。

（中央社/Smart FLASH/路透社）

相關字詞﹕偷情 婚外情 日本國民民主黨 玉木雄一郎 政客性醜聞 政客醜聞 日本

上 / 下一篇新聞