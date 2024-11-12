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石破茂留任日揆 組少數派政府 內外挑戰重重 料與國民黨按政策合作施政

【明報專訊】日本昨（11日）起一連4天召開「特別國會」，首日舉行首相指名選舉，經過兩輪投票，現任首相、自民黨總裁石破茂最終擊敗最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥，當選第103任首相。雖然石破保住相位，但自民黨與長期盟友公明黨只能組成脆弱的少數派政府，預計要在不同議案上逐次尋求與「關鍵少數」政黨國民民主黨（簡稱國民黨）合作。石破內閣也要面對解決國內生活成本高企、應對美國總統當選人特朗普再次入主白宮等內外重重挑戰。

自民、公明兩黨執政聯盟在上月底眾議院大選中議席大減，失去過半優勢，昨天首相指名選舉首輪投票也因此沒有候選人得票過半，要由得票最高的石破茂和野田佳彥進入第二輪投票。次輪決選得票較多者即可勝出，在反對黨未能統一陣線下，石破最終以221票擊敗獲160票的野田當選首相，是時隔30年、亦是日本戰後第五次經兩輪投票才選出首相。經過日皇任命首相及閣員認證儀式後，第二屆石破內閣昨晚啟動，農林水產相江藤拓、法務相鈴木馨祐及國土交通相中野洋昌是僅有的3名新人。

取得28席的國民黨成為今屆關鍵少數，被自民黨和立民黨拉攏。新政府預計會與國民黨就個別政策和法案以「部分聯合」模式互相協調。日媒報道，石破已開始就經濟政策、下年度財政預算、稅改等尋求與國民黨合作。石破昨晨在國會先後與國民黨黨魁玉木雄一郎和野田佳彥會談，其後表明會誠實謙虛接受在野黨意見，並以透明方式展示決策和請求合作。

首務通過2024財年補充預算案

石破對內要應對在野黨進逼和民眾不滿生活成本上升的壓力，對外亦要面對高舉保護主義的特朗普回朝，以及日本跟中國、朝鮮的緊張關係加劇。一些日本官員擔心，特朗普可能在對日貿易上再度實施保護主義，並要求日本承擔更多駐日美軍軍費。石破茂在選民和反對黨要求增加福利支出和應對物價上漲的壓力下，現在最迫切是讓2024財年的補充預算案過關。

明年有參議院選舉，若石破無法在任期內重建自民黨因「回扣門」所失去的民眾信任，執政聯盟目前在參議院的些微過半優勢岌岌可危。野田昨稱已跟自民黨達成共識，擬在12月初召開臨時國會期間，針對涉及「回扣門」的議員展開政治倫理審查。

（共同社/中央社/朝日新聞）

相關字詞﹕日本自民黨 石破茂 日本首相 日本國民民主黨

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