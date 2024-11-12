烏憂俄軍集結邊境 《紐時》：朝兵參與

俄烏周日爆開戰後最大無人機互炸

《烏克蘭真理報》昨報道，瑟爾斯基前往庫爾斯克州作戰前線評估局勢，並與當地指揮官商討戰略，提高攻擊敵軍效率。烏克蘭8月反侵俄境，佔領庫爾斯克州大片領土。瑟爾斯基昨日形容俄軍正準備試圖驅逐烏軍，並深入烏方控制的土地，他指烏軍在庫爾斯克州的行動成功轉移俄軍向東部前線發動更猛烈攻擊的注意力，惟數萬俄軍精銳攻擊部隊將襲擊烏東頓涅茨克州的烏軍據點，前線形勢有可能變得極為惡劣。烏方頓涅茨克州長昨日指控俄軍破壞接近前線的一座水壩。

《紐時》周日援引美烏官員報道，俄軍為了反攻烏克蘭奪回庫州領土，已在邊境地區集結5萬人，包括朝鮮援俄部隊成員，最快數日內發起朝軍有份參與的攻勢。報道引述美方全新評估報告，指俄軍毋須從烏東佔領區調兵，有能力同時發動多方攻勢。CNN則引述一名烏軍指揮官，確認朝鮮軍人在庫州與其鄰近的別爾哥羅德州、以及烏東俄佔區跟烏軍作戰。路透社昨引述烏軍發言人，俄軍步兵部隊擬數日內在扎波羅熱州發動地面攻勢。

另外，俄烏雙方周日（10日）展開戰爭爆發兩年多以來最大規模的無人機攻勢。烏方宣稱俄軍一夜間出動破紀錄的145架無人機犯境，空防系統擊落其中62架。俄羅斯國防部則指烏軍一夜間出動84架無人機襲擊境內6州「民用基建」，宣稱全數無人機皆有被截擊，惟其中34架進犯莫斯科州，迫使首都莫斯科的三大機場停航數小時，至少36班客機受影響，另有部分碎片散落人口稠密地區，導致5傷。

（路透社/法新社/紐約時報/CNN/烏克蘭真理報）