明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

憂美退《巴黎協定》 COP29陰霾下展開 特朗普多次指氣候變化騙局

【明報專訊】《聯合國氣候變化框架公約》第29次締約方大會（COP29）昨日（11日）在南高加索國家阿塞拜疆首都巴庫揭幕，來自阿聯酋的上屆COP28大會主席賈比爾將象徵會議主持者的槌子交給今屆大會主席、阿塞拜疆生態與自然資源部長巴巴耶夫（Mukhtar Babayev）。惟特朗普即將重回白宮，代表美國很可能再一次退出《巴黎協定》，為這屆氣候大會蒙上陰影。

退出協定現需時變一年

特朗普在上個總統任期之初即宣布美國退出《巴黎協定》，直至拜登政府上台後才重新加入。特朗普競選團隊6月曾表明，特朗普回朝後會再次退出協議——他本人的氣候問題立場未變，上周才聲言氣候變化完全是大騙局，競選時又指不存在全球暖化問題。政治新聞網站Politico指出，特朗普到明年1月就職即可向聯合國提出再次退出協定的請求，據協定條款，退出需時一年就會生效，而非之前的3年。

《紐約時報》上周六（9日）報道，美國總統氣候問題特使波德斯塔表示，拜登政府的幕僚正爭取時間批出數以億計美元撥款及敲定環境法律，盼趕在特朗普上台前鎖定拜登的氣候議程。

（Politico/紐約時報/衛報）

相關字詞﹕2024美國總統大選 巴黎協定 氣候變化 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞