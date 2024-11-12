憂美退《巴黎協定》 COP29陰霾下展開 特朗普多次指氣候變化騙局

退出協定現需時變一年

特朗普在上個總統任期之初即宣布美國退出《巴黎協定》，直至拜登政府上台後才重新加入。特朗普競選團隊6月曾表明，特朗普回朝後會再次退出協議——他本人的氣候問題立場未變，上周才聲言氣候變化完全是大騙局，競選時又指不存在全球暖化問題。政治新聞網站Politico指出，特朗普到明年1月就職即可向聯合國提出再次退出協定的請求，據協定條款，退出需時一年就會生效，而非之前的3年。

《紐約時報》上周六（9日）報道，美國總統氣候問題特使波德斯塔表示，拜登政府的幕僚正爭取時間批出數以億計美元撥款及敲定環境法律，盼趕在特朗普上台前鎖定拜登的氣候議程。

（Politico/紐約時報/衛報）