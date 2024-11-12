特未按常規交接 專家憂貪污

按總統交接標準程序，總統當選人團隊會與GSA簽署協議，這樣便可根據《總統交接法案》為交接團隊提供資金，且聯邦機構也必須提供設施和其他資源，包括資訊科技服務、電郵地址和辦公地方，但法例列明若交接團隊接受GSA資源，交接期間不得接受逾5000美元的私人捐款。

被指不信政府 或破慣例交接

美國政治新聞網站Politico指出，特朗普身邊人極不信任聯邦政府，尤其是拜登政府。在特別檢察官米勒2017年進行「通俄門」調查期間，一名2016年選後特朗普交接團隊成員曾指摘米勒不當地從GSA取得團隊通訊紀錄用於調查。Politico引述知情官員表示，預計特朗普團隊最終會與GSA簽署協議，惟直至最近周末仍未簽。此前有報道指，特朗普交接團隊可能打破歷史慣例，不尋求GSA協助交接。

特朗普團隊拒絕GSA協助，或有助避免聯邦政府取得資料，且可在不公開金主下於交接過渡期內無限制接受捐款。一些政府專家對此感到擔憂，總統交接中心主任博伊德指出，現時選舉周期已充斥黑客企圖入侵，GSA提供重要信息的安全保障。白宮交接項目執行主任、北卡羅萊納大學教堂山分校榮譽教授沙利文警告捐款不透明帶來貪污風險。

（華盛頓郵報/Politico）