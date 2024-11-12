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大選後特朗普普京首通話變羅生門

【明報專訊】美國《華盛頓郵報》周日（10日）報道，特朗普在宣布勝出美國總統大選後首次與俄羅斯總統普京通電話，忠告對方不要令烏克蘭戰事升級，並提醒對方說美國有大軍駐於歐洲。不過，克里姆林宮昨日否認有關報道。

華郵：特朗普囑普京勿升級烏戰

報道引述一些知情人士表示，特朗普上周四（7日）在佛羅里達州海湖莊園與普京通話。他們談論歐洲大陸的和平目標，特朗普表示有意與對方繼續討論「盡快解決烏克蘭戰爭的辦法」。其中一人說，特朗普忠告普京切勿使烏克蘭戰爭升級，又提醒說美國在歐洲有大規模駐軍。

特朗普一直質疑美國斥數以十億美元計資金援烏，堅持上任後會迅速結束戰爭。在競選期間，特朗普曾揚言能「一日內結束」烏戰，但從未透露計劃詳情。上述知情人士表示，特朗普私下贊成俄羅斯保留所攻佔的土地，他在上述與普京的通話中也略有提及。

烏克蘭官員獲美方知會特朗普與普京通話，並沒有反對，他們一直知道特朗普會就以外交方式解決戰爭與普京接觸。

克宮否認有通話 諷報道是小說

不過，克宮發言人佩斯科夫周一否認有上述通話，形容報道是「小說」，又強調普京未有計劃與特朗普通話。佩斯科夫上周三曾稱普京沒有打算與「不友好國家」的候任總統通話，但在周日發表的訪問中又表示，俄美關係在特朗普任內有改善迹象。普京上周四亦公開祝賀特朗普勝出，表示「準備好」與特對話。

《華郵》的報道又提到，特朗普當選後與外國元首通電話，均是繞過國務院，亦沒有安排政府傳譯員支援。知情人士表示，這是由於在特朗普首個任期內有總統通話紀錄外泄，令他及其幕僚極不信任政府官員。知情者透露，外國領袖都是「直接致電特朗普」。

拜登將游說特朗普勿棄烏

另外，白宮國家安全顧問蘇利文周日受訪時表示，即將卸任的總統拜登周三在白宮的首次政權交接會議上，將會游說特朗普在政府換屆後不要摒棄烏克蘭，稱「背離烏克蘭等同歐洲更不安穩」。

（華盛頓郵報/法新社/半島電視台）

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