馬斯克涉介入特2.0人事 拓影響力 幾乎日日到海湖莊園 參與外國領袖通話

「A Team是時候助政府改革」

美國有線新聞網絡（CNN）周日引述消息人士報道，自特朗普上周勝選後，馬斯克幾乎每日出現在特朗普的佛州大宅海湖莊園，而且特朗普當選後跟外國領袖通電話時，馬斯克往往也在場，例子包括烏克蘭總統澤連斯基那次。馬斯克亦參與特朗普的官員任命決策，甚至表明他對某些職位有其人選偏好。馬斯克周日表態支持佛州參議員斯科特（Rick Scott）任參議院多數黨領袖。

《金融時報》昨報道，馬斯克尋求在政府安插自己人以發揮影響力。馬斯克上周四在社交平台X說：「美國的頂尖團隊（A Team）通常在私人部門建立公司。偶爾政府改革很重要，以至頂尖團隊會分配時間給政府。現在就是這時候。」報道提及馬斯克依賴數名他信賴的顧問管理公司投資組合、執行裁員決定、突然改變策略，以及在看似不可能的最後期限前完成任務。這支精英團隊包括隧道建設初創公司The Boring Company主席戴維斯（Steve Davis），他在馬斯克收購X後負責監督過渡團隊，該團隊最終裁減八成職位；另一關鍵成員為協助監督Telsa大型汽車工廠Giga Texas興建的阿夫沙爾（Omead Afshar）。《紐約時報》上周也報道，馬斯克曾要求特朗普考慮任命兩名SpaceX員工加入國防部。

另一方面，特朗普在社交平台X表明，任何想在參議院成為多數派領袖的共和黨議員，都必須同意休會任命（Recess Appointments）安排，讓其提名官員可迅速上任，強調不能重蹈首個總統任期時參議院拖沓人事任命表決的覆轍。網媒Axios報道，這需要參議院休會10多天，方便特朗普繞過冗長確認程序迅速任命其屬意人選，往屆政府也曾這樣做。

特朗普逼參院下任領袖允休會任命

美國憲法規定總統提名的高級行政職位如內閣成員及司法官員，都須經參議院表決，但憲法容許參議院延長休會時，總統可繞過參院投票。惟參議院為維持制衡總統的權力，一般會採取議會策略避免進入長時間休會期。目前有意成為參院多數黨領袖的3名共和黨人斯科特、南達科他州參議員圖恩及得州參議員科寧都支持特朗普的休會任命要求。

共和黨眾院新星提名駐聯國大使

特朗普陸續公布新政府官員人選，他周日表示會提名共和黨紐約州聯邦眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）出任美國駐聯合國大使，讚她是非常堅強、堅韌和聰明的「美國優先」鬥士。另有兩項涉及邊境移民問題的任命，特朗普稱前署理移民及海關執法局長霍曼（Tom Homan）將擔任「邊境沙皇」，而CNN披露其移民事務顧問米勒（Stephen Miller）將接任分管政策的白宮副幕僚長，副總統候選人萬斯在X間接確認任命。

（法新社/路透社/CNN/金融時報）