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士兵燒黎巴嫩國旗 以軍稱違軍令及價值觀

【明報專訊】社交平台近日流傳影片，顯示6名身穿以軍制服者在跳舞及高唱一些宗教格言，其中一人點火焚燒黎巴嫩國旗，類似片段在網上引發眾怒。以色列軍方上周六（9日）承認有士兵損毁黎巴嫩國旗，強調這種行為既違反軍事指令，也不符合以軍價值觀，但沒有提及他們會否受到處分。

從X的片段所見，士兵燒旗及跳舞時，現場另有其他士兵目擊過程。上載影片的巴人記者提拉維（Younis Tirawi）指士兵來自以軍「戈蘭尼」（Golani，即第一步兵旅）特種部隊。以軍阿拉伯語發言人阿德拉伊在X回應，部分士兵在黎巴嫩南部焚燒黎巴嫩國旗不符以軍價值觀，也不符以軍在黎巴嫩軍事活動的目標。

阿德拉伊強調戰爭不是針對黎巴嫩人，「以軍的戰爭是針對恐怖分子真主黨，他們在信仰、意識形態或身分上從來不是真正的黎巴嫩人」。其帖文附有另一段影片，顯示有真主黨成員扯下黎巴嫩國旗，再換上真主黨旗幟。

以軍強調戰爭非針對黎巴嫩人

在哈馬斯去年10月7日突襲以色列並擄殺平民和軍人，以色列隨即宣戰，後來揮兵攻入加沙，引發嚴峻人道危機。同為伊朗為首「抵抗陣線」成員的黎巴嫩真主黨持續攻擊以色列，藉此聲援哈馬斯，到今年9月下旬，以軍以確保北部邊境安全為由，開始空襲黎巴嫩境內真主黨目標，炸死真主黨時任領袖納斯魯拉等，10月1日更地面入侵黎巴嫩南部。

（法新社/以色列時報）

相關字詞﹕以色列-哈馬斯戰爭 以色列-真主黨戰爭 真主黨 以色列

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