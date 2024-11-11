COP29揭幕 聚焦融資 氣候外交官：特朗普勝選添障礙

聯合國稱發達國融資需加倍

COP29須議定氣候融資目標，幫助發展中國家建立環保能源系統及適應變暖的世界。聯合國環境規劃署上周四表示，全球氣候適應資金估計每年欠1870億至3590億美元，阻礙了適應氣候變化的規劃和實施。聯合國秘書長古特雷斯表示，需要發達國在2025年或之前將適應氣候變化的融資加倍，去到每年最少400億美元，但分析指那只夠將資金缺口減少約5%。

美國總統拜登任內將氣候問題作為優先事項，但隨着他將卸任和特朗普將回朝，各國考慮到特朗普勢將撤回美國對氣候問題的支持，各國不得不重新調整預期。特朗普已承諾撤回美國對清潔能源和電動汽車的支持，擴大化石燃料生產，並削減旨在限制排放和污染的相關法規。

歐洲改革中心高級研究員科爾納戈表示：「在沒有美國參與的情況下，推動更具雄心的氣候融資幾乎是不可能的，這將使發展中國家對西方的氣候目標不再認真對待。」

專家：失美政治領導 需華歐填補

亞洲協會政策研究所中國氣候中心主任李碩認為，在COP29以至未來失去以美國為首的政治領導後，需由中國和歐盟填補。

今年COP29的世界領導人氣候行動峰會定於周二、周三舉行，惟路透社和《紐約時報》報道，拜登及中國、印度、巴西、德國、法國的領袖，以至歐盟委員會主席馮德萊恩等都會缺席。中國將由國務院副總理丁薛祥以習近平主席特別代表身分出席。

（金融時報/EuroNews/NPR）