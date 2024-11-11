特朗普全取7游離州 大城市現「反特」示威潮

【明報專訊】美聯社等多個美國傳媒上周六（9日）正式確認，按點票結果推算共和黨總統候選人特朗普在亞利桑那勝出，意味着特朗普在全部7個關鍵州都勝出，而且即使未完成點票，特朗普的普選票總得票也已超過上屆。上周六也是特朗普再度當選總統後的首個周末，東西岸同日較早前有數以千計反特朗普示威者上街，抗議威脅女性生育自主權及誓言上任後大規模驅逐非法移民的特朗普贏得第二個總統任期。
數千民眾在東岸紐約市和西岸西雅圖等大城市抗議，例如紐約市有關注勞工權益及移民公義的倡議組織，聚集在特朗普國際酒店大廈外抗議，其手持示威標語包括「總統先生，女性須等待多久才有自由？」。在首都華盛頓，有女性大遊行（Women's March）參與者到保守派智庫傳統基金會外示威。該基金會牽頭的「2025計劃」被傳媒形容是給下任共和黨籍總統的極右政策「願望清單」。
在西岸，西雅圖著名地標太空針塔外也有民眾示威，示威海報寫着「抗議特朗普及兩黨戰爭機器」。有示威者向其他參與者稱，無論誰上台當總統都會讓工人階級失望。
共和黨眾院逼近過半 全面執政有望
在確認贏得亞利桑那後，特朗普確定以312張選舉人票對226張擊敗民主黨對手賀錦麗，是自1988年老布殊狂勝杜卡基斯以來共和黨在大選的最大勝利。與此同時，共和黨在眾議院已穩獲216票，距離過半只差兩席，而懸而未決的議席中至少有5席領前，令特朗普距離全面執政再近一步。
另外，白宮前日宣布，總統拜登將於美東時間周三（13日）早上11時（本港時間周四零時）在白宮會見特朗普。特朗普團隊另外宣布，特朗普兩名「老友兼支持者」、地產投資者兼競選金主威特科夫（Steve Witkoff）及前聯邦參議員萊夫勒（Kelly Loeffler），將擔任其就職典禮委員會的聯席主席。
（路透社/法新社/ABC/CBS/衛報）
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