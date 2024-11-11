特朗普全取7游離州 大城市現「反特」示威潮

數千民眾在東岸紐約市和西岸西雅圖等大城市抗議，例如紐約市有關注勞工權益及移民公義的倡議組織，聚集在特朗普國際酒店大廈外抗議，其手持示威標語包括「總統先生，女性須等待多久才有自由？」。在首都華盛頓，有女性大遊行（Women's March）參與者到保守派智庫傳統基金會外示威。該基金會牽頭的「2025計劃」被傳媒形容是給下任共和黨籍總統的極右政策「願望清單」。

在西岸，西雅圖著名地標太空針塔外也有民眾示威，示威海報寫着「抗議特朗普及兩黨戰爭機器」。有示威者向其他參與者稱，無論誰上台當總統都會讓工人階級失望。

共和黨眾院逼近過半 全面執政有望

在確認贏得亞利桑那後，特朗普確定以312張選舉人票對226張擊敗民主黨對手賀錦麗，是自1988年老布殊狂勝杜卡基斯以來共和黨在大選的最大勝利。與此同時，共和黨在眾議院已穩獲216票，距離過半只差兩席，而懸而未決的議席中至少有5席領前，令特朗普距離全面執政再近一步。

另外，白宮前日宣布，總統拜登將於美東時間周三（13日）早上11時（本港時間周四零時）在白宮會見特朗普。特朗普團隊另外宣布，特朗普兩名「老友兼支持者」、地產投資者兼競選金主威特科夫（Steve Witkoff）及前聯邦參議員萊夫勒（Kelly Loeffler），將擔任其就職典禮委員會的聯席主席。

（路透社/法新社/ABC/CBS/衛報）