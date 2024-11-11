幕後角力下人選此起彼落 內閣「跑馬仔」變數多

科頓無意入閣 防長之爭更開放

以外交國安團隊為例，國防部長原先的大熱人選是阿肯色聯邦參議員科頓（Tom Cotton），惟新聞網站Axios上周三（6日）披露，科頓已告知特朗普團隊，自己不會接受內閣任命，並留在參院競逐共和黨協商大會主席（相當於黨內參院第三號人物）。加上另一潛在人選、前國務卿蓬佩奧被踢出局，執掌五角大樓之爭變得更開放，霍士新聞上周五報道，眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）獲交接團隊接觸，成為可能人選，其主要對手會是具有國防部顧問經驗和曾任國防承包商行政總裁的另一眾議員華爾茲（Mike Waltz）以及特朗普任內曾擔任國家情報總監的拉特克利夫（John Ratcliffe）。

本報上月16日發表的美國大選專題曾引述專家指前白宮國家安全顧問奧布萊恩（Robert C. O'Brien）、科頓和前署理國家情報總監格雷內爾（Richard Grenell）是特朗普最重要的外交政策顧問。惟繼科頓退出後，《金融時報》前日指奧布萊恩也已向其諮詢公司客戶表示不會加入新政府，但這不代表他未來完全沒有角色——CNN報道，台灣駐美負責人俞大㵢上周在鹽湖城會見奧布萊恩，託其向特朗普團隊轉達台灣領導人賴清德的賀函。

格雷內爾勢「坐國安顧問望國務卿」

格雷內爾則被廣泛認為會加入新政府，可能職位包括白宮國安顧問、中情局局長以至國務卿。惟國務卿另有兩大來自參議院的人選：前駐日大使哈格蒂（Bill Hagerty）和著名對華鷹派政客魯比奧（Marco Rubio），其中哈格蒂跟特朗普關係密切，也是財長和商務部長的潛在人選。倘若格雷內爾接掌國務院，國安顧問的其他可能人選將包括白宮國安會前行政秘書暨幕僚長凱洛格（Keith Kellogg）和前副助理防長柯伯吉（Elbridge Colby）。

閣員人選變化的背後，料還涉及特朗普陣營的內部角力。舉例說，凱洛格、華爾茲、拉特克利夫、萊特希澤（貿易代表和商務部長人選）、前退伍軍人部長威爾基（Robert Wilkie，新近獲委任為特朗普交接團隊的國防部交接主管）都跟被指極具影響力的親特朗普智庫「美國優先政策研究所」（AFPI，其理事會主席麥克馬洪是特朗普交接團隊的聯席主席，同時是商務部長熱門人選）有相當聯繫。

特朗普長子密切參與揀蟀

另一邊廂，被指有份封殺蓬佩奧的特朗普長子唐納德早在父親當選後向霍士新聞明言，他會密切參與交接團隊運作和政府官員揀蟀（他與特朗普次子埃里克以及副總統當選人萬斯是交接團隊榮譽主席）。唐納德與右翼科技大亨提爾和馬斯克等有份力捧萬斯上位，據Politico所指，萬斯跟魯比奧、科頓和柯伯吉等關係良好。

明報記者 周宏量