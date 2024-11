「特2.0」忠誠優先 黑利、蓬佩奧被拒入閣 蓬佩奧原爭當防長 招特朗普長子等人反對

「我將不會邀請前(駐聯合國)大使黑利(Nikki Haley)或前國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)加入正在籌組的特朗普政府。」特朗普在旗下社交平台Truth Social公布決定,他又表示有幸曾跟二人共事,感謝他們為美國服務。

黑利為特朗普黨內初選最後對手

黑利在社交平台回應稱,對曾跟特朗普合作在聯合國捍衛美國「感到自豪」,期望他跟所有新政府官員未來4年能取得重大成功,帶領美國變得更強大和安全。黑利在3月「超級星期二」大敗後才退選,是今屆共和黨內初選最後一位認輸的參選人,而且她延至7月才在共和黨全國代表大會上宣布支持特朗普。黑利9月重申自己競選時已稱無意在特朗普當選後加入對方政府。美媒上月報道,黑利曾跟特朗普競選團隊商討,幫對方爭取溫和派共和黨選民支持,但特朗普其後在霍士新聞節目暗示毋須對方幫忙。

蓬佩奧遭特粉質疑只顧宣傳自己

蓬佩奧未有立即回應特朗普的拒絕。Politico上周六引述兩名知情人士報道,在首屆特朗普政府先後出任中央情報局局長和國務卿的蓬佩奧主張力挺烏克蘭抗俄,曾竭力爭取出任新政府防長,但遭到特朗普親信盟友反對,包括政府交接團隊榮譽主席兼特朗普長子唐納德和前霍士新聞政治名嘴卡爾森。蓬佩奧曾稱有意逐鹿白宮,但最終未有付諸實行。他今年3月表示如獲特朗普邀請入閣,「幾乎肯定自己會接受職位」,隨即惹來特朗普支持者抨擊,其中前白宮國家安全顧問弗林質疑蓬佩奧「又想削弱特朗普權力」,翻舊帳指他擔任中情局長期間放任國會調查「通俄門」,且從未就拜登和民主黨在2020年大選「舞弊」發言支持特朗普。社交平台X用戶Truth Now也批評蓬佩奧有權力時未幫忙對付特朗普敵人,尋求再度入閣也只為宣傳自己。

一名前特朗普政府官員向Politico透露,特朗普陣營認為不能容許有「當總統野心」者加入新政府,以防他們利用內閣職位作為自身利益的跳板。蓬佩奧和黑利過往既曾觸怒特朗普,外交政策上也跟特朗普觀點不一致。

交接團隊主管:須對政策和對特朗普忠誠

主管人事的特朗普交接團隊聯合主席盧特尼克(Howard Lutnick)上月初向《金融時報》表示,新政府官員將要求證明對政策忠誠以及對特朗普忠誠(fidelity and loyalty to the policy, as well as to the man),亦會按個人能力分配合適職位,「確保所有人立場一致,並理解政策方向」。前白宮幕僚長馬爾瓦尼也強調特朗普新政府將首要重視個人效忠,儘管並非意味「盲從特朗普」,但其主張須跟特朗普及其政綱一致。特朗普上月接受美國播客Joe Rogan的3小時專訪時曾表示,自己首個總統任期內所犯的「最大錯誤」是挑選了「糟糕且不忠誠的人」加入政府。

(Politico/新聞周刊/NBC/國會山莊報)