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韓指朝連續兩日干擾GPS

【明報專訊】韓國聯合參謀本部昨日（9日）表示，朝鮮連續兩日發動針對全球衛星定位系統（GPS）的干擾攻擊，影響韓國境內數以十計船舶和飛機運作。韓國軍方呼籲黃海一帶的船舶和飛機提防。

韓軍籲黃海船舶飛機提防

聯參本部的聲明形容對GPS的電波干擾源自朝鮮西南部的海州和開城，導致韓方數艘船舶和數十架民航機運作出現「局部障礙」，強烈呼籲朝鮮立即停止相關行徑，警告平壤要為做法引起的任何狀况負責。

韓國軍方表示，朝鮮今年5月29日至6月2日期間也曾干擾GPS訊號，估計有500架飛機和數百艘船受影響，但軍事行動和儀器從未受到影響。國際民用航空組織（ICAO）在收到韓方投訴後曾向朝鮮提出警告。

朝鮮上月31日試射固體燃料洲際導彈，韓國上周五曾在演練向黃海發射作為先發制人攻擊系統「殺傷鏈」（Kill Chain）一環的一枚地對地「玄武」導彈，顯示「堅決強硬回應」朝鮮威脅的決心。

首爾北韓大學院大學校長梁茂進表示，這類攻擊可能引發加劇朝鮮半島局勢緊張的事故，「目前尚未清楚其意圖是否轉移世界對朝鮮派兵（援俄侵烏）的關注，抑或製造韓國人心不安，又或是針對上周五演習。無論如何，GPS干擾襲擊有潛在嚴重事故風險，最壞的情况包括空難」。

（法新社/文化日報）

相關字詞﹕朝鮮半島局勢 全球衛星定位系統（GPS） 干擾 韓朝關係 朝鮮 韓國

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