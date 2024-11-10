以總理任命「殖民旗手」駐美 惹謀吞西岸嫌疑

內塔尼亞胡在聲明中，稱讚將於明年1月20日（即美國總統特朗普就職日）接替卸任駐美大使赫爾佐克的萊特是「非常有才華的外交官及雄辯家」，「對美國文化和政治有深刻理解」。65歲的萊特在美國賓夕法尼亞州出生，40年前移居以色列，曾在已故前總理沙龍擔任國會議員時的助手，後在內塔尼亞胡任財長時擔當其幕僚長。

萊特曾是美國猶太極右激進組織「猶太防衛聯盟」成員，現居於西岸拉姆安拉北部埃利（Eli）的猶太殖民區，也是資助殖民者組織One Israel Fund的創辦人，一直支持以色列殖民。

聯國報告：加沙七成死者為婦孺

另外，聯合國人權事務高級專員辦事處前日發表報告稱，分析顯示加沙戰爭近七成死者為婦孺，雖然部分人或死於哈馬斯誤射炮彈，但以軍在人口密集地區使用影響範圍廣大的武器是導致大量死傷的主因，這反映存在「系統性違反國際人道法基本原則的情况」。以方反對報告指控。

（衛報/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）