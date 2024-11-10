卡塔爾向哈馬斯下逐客令 美施壓逼離境 領導層擬遷土耳其

作為與美國協議的一部分，卡塔爾自2012年起讓哈馬斯在多哈設立政治辦公室，其領導層都住在當地。去年以哈爆發戰爭後，卡塔爾成為主要調解者，去年在其斡旋下以哈達成暫時停火協議，逾100名以色列人質獲釋，但此後談判陷入僵局。《金融時報》引述美國官員稱，雖然卡塔爾在停火和釋放人質談判中發揮關鍵作用，但「在哈馬斯一再拒絕釋放哪怕只是少數的人質後，包括在不久前的開羅談判，他們繼續留在多哈已不再合適和不可接受」，故數周前已向卡塔爾說明這點。

停火建議屢被拒 華府改態度

美國官員向《以色列時報》表示，哈馬斯8月底殺死美以雙重國籍人質戈德堡-波林及另外5名被擄者，且拒絕更多停火建議，促使華府改變態度，認為哈馬斯高層不可續留多哈。《以時》指應美國要求，卡塔爾逾一周前告知哈馬斯必須關閉其多哈辦公室，路透社前日引述美官員指卡塔爾通知是約10天前。惟3名哈馬斯官員否認多哈提出「逐客令」。阿聯酋《國家報》引述兩名消息人士報道，卡塔爾要求哈馬斯領導層在一個月內離境。卡塔爾未曾公開確認逐客令，但官方去年多次向《以時》指已準備好，只待美方要求即會逐人。

《金融時報》引述知情人士報道，哈馬斯領導人擬遷往土耳其。儘管土耳其是美國的北約盟友，其執政黨正義與發展黨與哈馬斯都有與穆斯林兄弟會的歷史淵源，埃爾多安政府長年聲援哈馬斯治下的加沙和庇護部分哈馬斯成員。一名阿拉伯外交官表示，哈馬斯官員最近到訪土耳其、伊朗、阿爾及利亞及毛里塔尼亞，了解和商討移居的可能。

卡塔爾首相穆罕默德去年多次稱，容許哈馬斯在多哈續設辦公室旨在與該組織談判，延續前提是這渠道仍有用。惟以哈談判互不妥協，加上美政客批評，穆罕默德今年4月稱多哈正重新審視其調解人角色。

（金融時報/CNN/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）