美控指使行刺特 伊朗否認

司法部聲明指51歲被告沙克里（Farhad Shakeri）奉命指揮他在獄中結識一個犯罪網絡，在美國本土執行伊朗革命衛隊攻擊指示，包括9月派官員指使行刺特朗普，以報復對方在上個總統任期下令襲殺聖城旅指揮官蘇萊曼尼。沙克里幼年移民赴美，因盜竊判監14年，2008年被遣返，相信現身處伊朗，他還被指以10萬美元（78萬港元）僱用另外兩名男子，監視和企圖謀殺紐約市一名伊朗裔異見人士，3人同被控受僱謀殺、串謀洗錢等。沙克里另被控密謀向外國恐怖組織提供物質支持等，其餘兩人已落網。

中國籍男子涉屢闖海湖莊園再被捕

另外，39歲的中國籍男子李子傑（Zijie Li，譯音）上周四（7日）涉嫌企圖擅闖特朗普寓所海湖莊園被捕，被控以「經警告後仍闖入處所」罪名，獲准以10萬美元（約78萬港元）保釋。綜合法庭紀錄和警方說法，疑犯當天剛從精神監護令獲釋，他今年7月已因多次企圖闖入海湖莊園被捕，7月中旬被法庭頒令禁止再接近莊園，惟其後仍被目擊多次在莊園附近現身。

（法新社/英國廣播公司/新聞周刊）

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