美民眾Google搜尋移民破紀錄 加國戒備研應對

「搬到加拿大」激增1270%

路透社報道，在美東時間上周二投票結束後24小時內，「搬到加拿大」的搜尋數字激增1270%，針對新西蘭和澳洲的類似搜尋也分別升近2000%和820%。Google高層稱，到上周三晚這些數據都刷新紀錄。Google未提供確切數字，但新西蘭移民局網站的數據顯示，單是上周四已有約2.5萬名來自美國的新用戶註冊，去年同日則只有1500人。

今年選戰分裂情况尤其嚴重，許多人擔心「特朗普2.0」恐加劇民主與共和黨人在種族、性別、生育權利等議題上的分歧，引致比特朗普2016年勝選後更大規模的移民潮。在社交平台Reddit上，以離開美國為主題的討論區r/AmerExit有數以百計用戶分享理想目的地、獲得簽證與工作竅門等建議。有些用戶直言特朗普當選後，他們為國家未來、自身安全感擔憂。

移民律師所每半小時收新查詢

移民律師也收到大量查詢。加拿大最悠久移民律師事務所「格林和施皮格爾」的合伙人格林（Evan Green）說：「每半小時就收到一封新的查詢電郵……特朗普顯然是股推動力，但也有社會性因素存在。多數美國人把票投給他，但有些人未必再放心在這樣的社會生活。」

路透社報道，近期推出多項措施限制移民和留學生人數的加拿大，正預備應付可能出現的美國人移民潮。加拿大皇家騎警發言人上周四表示，加警幾個月前已意識到如果特朗普上台，可能會出現非法移民或「非常規移民」浪潮，並就潛在最壞情况——例如每日有100人越境——展開準備工作，警方現已高度戒備。在特朗普2017年首次上台之初，就有數萬人從美國入加申請政治庇護。副總理方慧蘭上周五向國民保證，當局已有計劃應對潛在移民潮，強調邊境安全和受控。

（路透社/法新社）

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