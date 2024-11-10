美民眾Google搜尋移民破紀錄 加國戒備研應對

【明報專訊】根據互聯網搜尋器Google的數據，當美國總統大選票站民調呈現共和黨總統候選人特朗普頗有可能回朝時，許多人開始在網上搜尋移民資料，情况打破歷來紀錄。近期正加強限制移民入境的鄰國加拿大，正研究應對方法。
「搬到加拿大」激增1270%
路透社報道，在美東時間上周二投票結束後24小時內，「搬到加拿大」的搜尋數字激增1270%，針對新西蘭和澳洲的類似搜尋也分別升近2000%和820%。Google高層稱，到上周三晚這些數據都刷新紀錄。Google未提供確切數字，但新西蘭移民局網站的數據顯示，單是上周四已有約2.5萬名來自美國的新用戶註冊，去年同日則只有1500人。
今年選戰分裂情况尤其嚴重，許多人擔心「特朗普2.0」恐加劇民主與共和黨人在種族、性別、生育權利等議題上的分歧，引致比特朗普2016年勝選後更大規模的移民潮。在社交平台Reddit上，以離開美國為主題的討論區r/AmerExit有數以百計用戶分享理想目的地、獲得簽證與工作竅門等建議。有些用戶直言特朗普當選後，他們為國家未來、自身安全感擔憂。
移民律師所每半小時收新查詢
移民律師也收到大量查詢。加拿大最悠久移民律師事務所「格林和施皮格爾」的合伙人格林（Evan Green）說：「每半小時就收到一封新的查詢電郵……特朗普顯然是股推動力，但也有社會性因素存在。多數美國人把票投給他，但有些人未必再放心在這樣的社會生活。」
路透社報道，近期推出多項措施限制移民和留學生人數的加拿大，正預備應付可能出現的美國人移民潮。加拿大皇家騎警發言人上周四表示，加警幾個月前已意識到如果特朗普上台，可能會出現非法移民或「非常規移民」浪潮，並就潛在最壞情况——例如每日有100人越境——展開準備工作，警方現已高度戒備。在特朗普2017年首次上台之初，就有數萬人從美國入加申請政治庇護。副總理方慧蘭上周五向國民保證，當局已有計劃應對潛在移民潮，強調邊境安全和受控。