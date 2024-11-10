憂大幅加關稅 企業趕囤貨遷廠離華

部分商家寧裁員 恐搬生產線得不償失

特朗普矢言上台後對大部分外國產品徵收10%至20%關稅，對中國貨的徵稅率更擬達至美國史上罕見的60%。他認為這樣可驅使製造業遷回美國本土，創造就業職位和減少依賴外國。《華爾街日報》報道，澳洲家電公司Breville為降低關稅風險，上周四決定加快將在深圳周邊地區的生產業務遷離中國。美國鞋履品牌Deer Stags老闆穆什卡特在北京時間上周三清晨4時半致電中國廠房，稱希望在明年1月底額外趕做3萬對鞋，務求增加囤貨以減免額外關稅。另一美國鞋品牌Steve Madden行政總裁羅森菲爾德表示，計劃明年內把中國製商品比例由超過七成降到四成至四成半，並加強轉移至柬埔寨、越南、墨西哥和巴西生產。

惟也有商家表明即使當局加徵重稅，寧願裁員也不會將生產線搬回美國。玩具設計商福爾曼表示，考慮到搬遷工廠儀器和管理多國生產線的開銷，且在越南、墨西哥、印度等地生產不比中國成本低和高效率，搬遷生產線恐得不償失。

華爾街人士大多預期特朗普上台後不會一下子全面加徵關稅，但會首先針對中國貨品採取貿易行動，並將加徵進口貨重稅用作貿易談判籌碼。分析認為關稅屬於刺激國內投資和生產的工具，大有可能是一上台就實施的獨立政策。

萊特希澤會否入閣惹關注

另外，《金融時報》上周五引述多名特朗普交接團隊的知情人士報道，在特朗普首個任期以貿易代表身分擔任中美貿易戰美方主帥的萊特希澤已獲邀重作馮婦。儘管萊特希澤更想出任商務部長或財長，但知情者指，特朗普並非不曾考慮，但更可能屬意交接團隊負責人之一的麥克馬洪接掌商務部，而對冲基金經理貝森特和保爾森之類的金融家更可能擔任財長。惟路透社引述兩名知情人士指，特朗普未有請萊特希澤入閣主管貿易政策。

（紐約時報/華爾街日報/金融時報/路透社）

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