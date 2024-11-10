馬斯克出錢出力助選賺影響力

利用X助選 被認為特朗普喉舌

馬斯克2022年接管Twitter（後改名X）後，解封特朗普及部分極右人士帳戶，競選期間馬斯克不斷發文為特朗普宣傳，甚至幫助散播俄亥俄州有海地人宰吃貓狗假資訊，來攻擊支持移民的民主黨候選人賀錦麗。馬斯克早年支持民主黨，更曾跟特朗普隔空互罵，分析認為他近年「倒戈」撐特，部分理由或包括拜登政府在新冠疫情期間，逼令其電動車公司Tesla關閉廠房。此外，馬斯克在移民問題、商業監管等跟特朗普立場相近，且同以「支配型男性」（alpha male）形象自居，也可能是改變立場因素。

特朗普曾稱委任「削減成本部長」

特朗普9月曾稱若重回白宮將新設「政府效率委員會」，全面審計聯邦政府的財政狀况和效率表現，而這概念最初源自馬斯克。馬斯克在X回應稱，急不及待處理「眾多浪費及沒必要的政府監管」。特朗普上月再讚揚馬斯克是「偉大的生意人」，聲言將委任他為新政府的「削減成本部長」。

（金融時報/福布斯）

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