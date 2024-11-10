特朗普烏總統通話 馬斯克參與受矚目 特稱不棄烏馬允續用星鏈 烏官員：澤連斯基沒更擔心

美國政治網媒Axios率先引述3名知情人士報道，澤連斯基上周三致電特朗普祝賀當選。在長達25分鐘的通話中，特朗普向澤連斯基表示他「不會拋棄」烏克蘭，但希望能嘗試以外交途徑解決俄烏戰爭，「我保證你將會對我滿意」。知情人士稱，當時身處特朗普佛州寓所海湖莊園的馬斯克，獲邀加入對話。報道指馬斯克向澤連斯基保證，烏方可繼續使用「星鏈」（Starlink）系統。

馬斯克烏戰立場微妙 親俄舉動惹質疑

馬斯克是特朗普競選最主要金主之一，還親自在社交平台和競選集會為特朗普助選。《華盛頓郵報》形容，馬斯克加入特、澤通話，反映他未來可能加強介入政治，包括參與更多特朗普與其他國際領袖之間的會談，亦令他在新政府出任要職的可能性進一步增加（見另稿）。

馬斯克在烏戰問題上立場微妙。戰爭之初他免費讓烏克蘭使用「星鏈」，助烏軍在互聯網不穩定或被切斷時保持通訊及監控戰場，但拒絕讓烏軍在俄佔克里米亞使用該服務，稱為避免星鏈母公司SpaceX「成為主要戰爭行為和衝突升級的幫兇」。馬斯克一度威脅全面取消烏克蘭使用星鏈，其後要求美國國防部承擔相關費用。

此外，馬斯克一些親俄立場和舉動亦惹外界質疑他支持烏克蘭的程度。前年10月，他曾在X提出俄烏和平方案，建議讓克里米亞正式成為俄羅斯領土，以及在當時俄羅斯即將吞併的烏東烏南4州舉行受聯合國監督的入俄公投，引起烏克蘭及西方猛烈抨擊。《華爾街日報》上月底披露，馬斯克跟普京有定期聯絡，後者曾要求勿向台灣提供星鏈，以免激怒中國領導人習近平。

特朗普顧問：烏談收回克里米亞不現實

烏克蘭官員形容特、澤通話氣氛「非常友善」，讓他們稍為安心。Axios引述消息人士稱，澤連斯基9月底訪美時在紐約會見特朗普以來，雙方私下交流內容從未令烏方憂心並感到將被出賣。澤連斯基覺得特朗普稱勝後這麼快就與他通電話是「正面信號」，這次通話也沒有令其焦慮增加。惟澤連斯基周四出席歐洲政治共同體（EPC）峰會時，坦言暫未能知道特朗普將對烏採取什麼行動，Axios指事件反映特朗普及其團隊的俄烏問題立場和對策仍存在不確定性。特朗普高級顧問蘭扎（Bryan Lanza）接受BBC訪問稱，特朗普政府將要求澤連斯基提出「合乎現實」的和平願景，明言對方不能奢望取回2014年被俄方吞併的克里米亞半島。

國防部解禁 容承包商赴烏維修美製武器

另外，目前有大量烏軍美製武器因損毁無法使用，路透社上周五報道，美國國防部決定解禁，讓旗下承包商赴烏維修美製武器，反映拜登政府圖在餘下兩個多月任期內盡力加強烏克蘭抗俄能力。華府官員透露，維修人員將不會靠近前線，只會留在後方展開工作，美軍亦不會隨同保護他們。

（Axios/衛報/華盛頓郵報/路透社）

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