美聯邦金融監管機構籲減用手機辦公 防華黑客

稱美通信基建受襲 華曾斥虛假敘事

CFPB資訊總監在發送給部門員工及承包商的電郵表示，涉及非公開資料的內部及外部跟工作相關會議及對話，只能在Microsoft Teams和Cisco WebEx等平台上舉行，而不是在工作手機或個人手機上處理；電郵提到政府最近承認電信基建遭攻擊的聲明，表示勿用手機語音通話或短信處理CFPB工作。

被指跟中國政府有關的黑客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）涉於過去數月入侵美國數家電信公司竊取通話數據，得到某些高價值目標的電話音檔，包括與特朗普和賀錦麗競選活動有關的人。報道指未知其他聯邦機構有否計劃或已採取類似措施，但有前官員稱很多官員因黑客事件而減用手機。

中國外交部上月28日回應《華爾街日報》此前報道指西方國家認為中國正以前所未有規模開展間諜活動時，指少數西方媒體炒作所謂中國開展間諜活動的虛假敘事，並沒任何事實和證據，呼籲美方停止賊喊捉賊等不負責任言行，停止利用網絡安全問題污蔑抹黑中國。

（華爾街日報）