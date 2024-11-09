以球迷荷蘭遇「反猶襲擊」 警拘62人 以官方派專機接走公民

社交網站流傳的影片顯示，賽前有以色列人高喊針對阿拉伯及巴勒斯坦人的口號。有親巴人及反以社運人士指，特拉維夫馬卡比（Maccabi Tel-Aviv）球迷先發起騷擾和暴力，在城內攻擊阿拉伯人，並破壞巴勒斯坦旗幟。荷蘭傳媒報道，市中心一幢建築物有一面巴勒斯坦旗被扯下。

以球迷被指先動手 毀巴人旗幟

阿姆斯特丹警方表示，騷亂發生於大約午夜時分，阿姆斯特丹市內數個地點有特拉維夫馬卡比球迷受襲，警方需多次介入並護送他們返回酒店。阿姆斯特丹市長霍爾塞馬（Femke Halsema）指「反猶小隊」在市中穿梭尋找以色列球迷施襲。阿姆斯特丹當局表示未來數日會加派警察在市內巡邏，市內猶太機構也將加強保安，昨起禁止示威活動三天。

歐洲多國領袖譴責衝突

以色列最初表示會派軍機接走球迷，其後改稱會協助民航公司接走公民，首班機昨由阿姆斯特丹飛抵特拉維夫本古里安國際機場。以國外交部周五一度呼籲當地公民不要離開酒店，又提醒避免在街上展示以色列和猶太標誌，又建議他們盡早返國。

以色列、荷蘭和歐洲多國領袖譴責衝突。以總理內塔尼亞胡跟荷蘭首相斯霍夫（Dick Schoof）討論事件。斯霍夫在社交網站X譴責襲擊，稱向內塔尼亞胡保證追查起訴肇事者。內塔尼亞胡則向斯霍夫稱他嚴肅看待針對以國公民的有預謀反猶襲擊，要求加強荷蘭的猶太社區安全。歐盟委員會主席馮德萊恩亦譴責事件，稱歐洲絕不接受反猶太主義，決心對抗任何形式仇恨。

（中央社/法新社/以色列時報）