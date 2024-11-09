明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

不滿男選民「投特」 美女性掀「4B運動」熱潮

【明報專訊】美國前總統特朗普再當選總統，他對各項議題的立場持續受到各方關注。《華盛頓郵報》周四（7日）報道，美國部分女性視大選為對女性權益的公投，她們因應不少男性投票支持被指貶抑女性的特朗普，對來自韓國的「4B運動」愈來愈感興趣，即「不約會、不上牀、不結婚、不生育」（4詞韓文發音均以「bi」為首，故稱4B），向票投特朗普的男選民表達不滿。

不約會不上牀不結婚不生育

4B運動在美國受到關注被指是因為大選有不少年輕男選民票投特朗普；大選的票站民調指55%男性支持特朗普，53%女性票投賀錦麗。《衛報》指美國大選翌日在Google搜尋「4B」情况飈升450%。

喬治亞州21歲女子托馬斯稱，4B運動只是一種「讓人們明白行動會帶來後果」的方式，指出這運動最近的關注度急增，是因為年輕男性票投特朗普。她說：「年輕男性期待着性關係，但他們同時也希望我們無法獲得墮胎權。魚與熊掌不可兼得。年輕女性不想跟未為女權奮鬥的男性親熱，因這表明他們不尊重我們。」

亞利桑那州立大學婦女和性別研究教授法斯表示，大選後年輕女性不相信自己的生育權受保障，因此正在轉向新的方式來取回身體自主的感覺。

（衛報/華盛頓郵報）

（2024美國大選）

相關字詞﹕4B運動 女權 2024美國總統大選 特朗普 美國

上 / 下一篇新聞