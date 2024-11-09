不滿男選民「投特」 美女性掀「4B運動」熱潮

不約會不上牀不結婚不生育

4B運動在美國受到關注被指是因為大選有不少年輕男選民票投特朗普；大選的票站民調指55%男性支持特朗普，53%女性票投賀錦麗。《衛報》指美國大選翌日在Google搜尋「4B」情况飈升450%。

喬治亞州21歲女子托馬斯稱，4B運動只是一種「讓人們明白行動會帶來後果」的方式，指出這運動最近的關注度急增，是因為年輕男性票投特朗普。她說：「年輕男性期待着性關係，但他們同時也希望我們無法獲得墮胎權。魚與熊掌不可兼得。年輕女性不想跟未為女權奮鬥的男性親熱，因這表明他們不尊重我們。」

亞利桑那州立大學婦女和性別研究教授法斯表示，大選後年輕女性不相信自己的生育權受保障，因此正在轉向新的方式來取回身體自主的感覺。

（衛報/華盛頓郵報）

（2024美國大選）