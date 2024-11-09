不滿男選民「投特」 美女性掀「4B運動」熱潮

【明報專訊】美國前總統特朗普再當選總統，他對各項議題的立場持續受到各方關注。《華盛頓郵報》周四（7日）報道，美國部分女性視大選為對女性權益的公投，她們因應不少男性投票支持被指貶抑女性的特朗普，對來自韓國的「4B運動」愈來愈感興趣，即「不約會、不上牀、不結婚、不生育」（4詞韓文發音均以「bi」為首，故稱4B），向票投特朗普的男選民表達不滿。
不約會不上牀不結婚不生育
4B運動在美國受到關注被指是因為大選有不少年輕男選民票投特朗普；大選的票站民調指55%男性支持特朗普，53%女性票投賀錦麗。《衛報》指美國大選翌日在Google搜尋「4B」情况飈升450%。
喬治亞州21歲女子托馬斯稱，4B運動只是一種「讓人們明白行動會帶來後果」的方式，指出這運動最近的關注度急增，是因為年輕男性票投特朗普。她說：「年輕男性期待着性關係，但他們同時也希望我們無法獲得墮胎權。魚與熊掌不可兼得。年輕女性不想跟未為女權奮鬥的男性親熱，因這表明他們不尊重我們。」
亞利桑那州立大學婦女和性別研究教授法斯表示，大選後年輕女性不相信自己的生育權受保障，因此正在轉向新的方式來取回身體自主的感覺。
（衛報/華盛頓郵報）
（2024美國大選）
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