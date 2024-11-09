特組班首步 頭號輔選功臣將任白宮幕僚長

【明報專訊】美國總統當選人特朗普周四（8日）着手組織執政班底，任命今屆大選頭號輔選功臣懷爾斯（Susie Wiles）在新一屆政府明年1月上台後擔任擁有巨大影響力的白宮幕僚長，這也是美國史上首次有女性擔任這個執政中樞職位。懷爾斯被視為令特朗普在今屆大選的競選工程變得有條理和紀律的關鍵人物，有評論形容她現在是全美最有權勢的政治幕僚。副總統當選人萬斯等共和黨人紛紛稱讚這項任命。
美首女性出任 被譽最有權勢幕僚
「懷爾斯剛幫助我達成美國史上其一最大政治勝利，也是我在2016年和2020年大選不可或缺的一環。」特朗普透過聲明公布任命，他形容懷爾斯「堅韌、聰明、創新，且廣受讚許和尊重」。身為內定白宮幕僚長，懷爾斯將在下屆政府執掌總統行政辦公室，扮演相當於總統看門人的角色，既負責管理白宮職員和安排總統行程，也要維持白宮與其他政府部門和國會議員的聯繫。
「冰女」留守幕後 低調少亮相
67歲的懷爾斯出身於佛羅里達，在政圈打滾超過40年，曾為不同總統、市長、州長或國會議員工作。據政治新聞網站Politico指，懷爾斯2015年8月前往紐約跟特朗普會面，看出特朗普有當上總統的潛能，加入其大選團隊，並助特朗普在佛羅里達勝出。在2018年中期選舉，懷爾斯受命協助佛州州長德桑蒂斯連任後跟其鬧翻。懷爾斯回到特朗普陣營，助其在2020年大選再次守住佛州。她自稱政治溫和派，但在2021年國會山莊騷亂後未有離棄特朗普，反而角色愈見重要。
懷爾斯與拉西維塔（Chris LaCivita）成為特朗普在2024年大選實際上的競選經理，懷爾斯的組織力和競選策略執行力尤受稱讚。惟懷爾斯非常低調，甚少亮相發言，就連特朗普發表勝選演說時邀請她發言也被婉拒。特朗普對此表示：「讓我告訴你們，蘇西（懷爾斯的名字）喜歡留守幕後，我們喚她做『冰女』（ice maiden或ice baby，比喻她超然冷漠）。」
近日雖有其他名字流傳，但懷爾斯一直是白宮幕僚長的大熱門。據CNN周四引述消息人士報道，懷爾斯向特朗普開出條件，最重要的一點是對誰能到橢圓形辦公室接觸總統有更多控制權，「小丑車不能隨意進入白宮，他（特朗普）同意她（懷爾斯）」。