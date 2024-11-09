特組班首步 頭號輔選功臣將任白宮幕僚長

美首女性出任 被譽最有權勢幕僚

「懷爾斯剛幫助我達成美國史上其一最大政治勝利，也是我在2016年和2020年大選不可或缺的一環。」特朗普透過聲明公布任命，他形容懷爾斯「堅韌、聰明、創新，且廣受讚許和尊重」。身為內定白宮幕僚長，懷爾斯將在下屆政府執掌總統行政辦公室，扮演相當於總統看門人的角色，既負責管理白宮職員和安排總統行程，也要維持白宮與其他政府部門和國會議員的聯繫。

「冰女」留守幕後 低調少亮相

67歲的懷爾斯出身於佛羅里達，在政圈打滾超過40年，曾為不同總統、市長、州長或國會議員工作。據政治新聞網站Politico指，懷爾斯2015年8月前往紐約跟特朗普會面，看出特朗普有當上總統的潛能，加入其大選團隊，並助特朗普在佛羅里達勝出。在2018年中期選舉，懷爾斯受命協助佛州州長德桑蒂斯連任後跟其鬧翻。懷爾斯回到特朗普陣營，助其在2020年大選再次守住佛州。她自稱政治溫和派，但在2021年國會山莊騷亂後未有離棄特朗普，反而角色愈見重要。

懷爾斯與拉西維塔（Chris LaCivita）成為特朗普在2024年大選實際上的競選經理，懷爾斯的組織力和競選策略執行力尤受稱讚。惟懷爾斯非常低調，甚少亮相發言，就連特朗普發表勝選演說時邀請她發言也被婉拒。特朗普對此表示：「讓我告訴你們，蘇西（懷爾斯的名字）喜歡留守幕後，我們喚她做『冰女』（ice maiden或ice baby，比喻她超然冷漠）。」

近日雖有其他名字流傳，但懷爾斯一直是白宮幕僚長的大熱門。據CNN周四引述消息人士報道，懷爾斯向特朗普開出條件，最重要的一點是對誰能到橢圓形辦公室接觸總統有更多控制權，「小丑車不能隨意進入白宮，他（特朗普）同意她（懷爾斯）」。

（CNN/Politico/霍士新聞）

（2024美國大選）