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美前防長：特回朝恐讓以國為所欲為

【明報專訊】以軍總參謀長哈萊維周三（6日）表示，正策劃加強針對黎巴嫩南部的地面戰規模。美國前防長帕內塔警告，二度當選美國總統的特朗普或將讓以色列「為所欲為」，恐觸發以色列和伊朗全面戰爭。

以策劃擴黎南地面戰

哈萊維（Herzi Halevi）表示，以方正策劃繼續在黎巴嫩境內戰鬥，包括擴大和加深地面行動的規模，並「按照計劃繼續打擊真主黨的目標，範圍涵蓋整個地區，包括黎巴嫩南部、貝卡谷地、貝魯特和敘利亞」。這將同時伴隨外交努力來結束對黎戰爭。以軍上月初開始地面進攻黎巴嫩，此前集中攻破距離邊境以北3公里的村落地帶，以把真主黨武裝分子驅離以黎邊境，解除以色列北部受到越境入侵和炮火的威脅，同時，以軍空襲黎巴嫩的範圍持續擴大。另外，以軍周四又宣布加強進攻加沙北部城鎮拜特拉希亞。

曾在美國奧巴馬政府先後擔任中央情報局（CIA）局長和防長的帕內塔（Leon Penetta），周三在一個播客節目中稱，特朗普將給以色列總理內塔尼亞胡開「空白支票」，指他當選前的發言基本上在暗示無論以色列做什麼，都會獲得他的祝福，因此接下來的真正問題在於內塔尼亞胡會否選擇繼續尋求擴大戰爭，緊咬伊朗不放，令中東陷入前所未有的嚴重衝突。

真主黨稱不寄望美終結戰事

路透社日前引述真主黨籍黎巴嫩國會議員穆薩維（Ibrahim al-Moussawi）表示，真主黨歡迎任何終結黎巴嫩戰事的努力，但不特別寄望美國政府，指無論美國民主或共和黨執政，在支援以色列上都沒有太大差異。

（金融時報/衛報）

（2024美國大選）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 黎巴嫩 特朗普

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