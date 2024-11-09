華駐美大使謝鋒：中美合作「可辦成很多大事好事」

「打關稅戰貿易戰沒贏家」

謝鋒周四以視像方式向在上海舉行的「美中貿易全國委員會紀念中美建交45周年晚宴」致辭，中國駐美國大使館網站公開其發言全文。他表示，歷史證明中美建交是兩國雙贏、世界共贏的大好事，而「站在新的歷史起點」上，雙方能否繼續攜手合作、共迎挑戰，攸關雙方福祉和人類前途命運。

謝鋒強調兩國應該以爭取合作共贏為目標，「把合作清單拉得越來越長」，而打關稅戰、貿易戰、科技戰、產業戰則沒有贏家。

謝鋒表示，國家主席習近平提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，稱這既是中美關係一路走來的深刻經驗總結，也是「兩國新時期」的正確相處之道。希望美方與中方相向而行，站在歷史正確一邊。

強調差異應是交流互鑑動力

謝鋒又稱，「世界上沒有完全相同的兩片樹葉，也不存在一模一樣的兩個國家。中國不可能變成另一個美國」，強調差異本應成為交流互鑑的動力，而不是排斥對抗的藉口。他又3次提到「繼往開來向前行」，分別說要堅持相互尊重的前提、守住和平共處的底線和爭取合作共贏的目標。

《人民日報》昨天發表評論文章，提到習近平在前一天向特朗普致賀電，希望雙方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，加強對話溝通，妥善管控分歧。文章指賀電體現出中國對美政策的穩定性和連續性。

（人民日報/中國駐美國大使館網站）

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